【美股戰報】趁平掃「旅遊出行股」？　小心中價值陷阱

全球疫情仍然嚴峻，各國政府先遏止出國，及後紛紛祭出封城令，嚴禁國民出門，措施令不少航運相關企業、渡假及賭博相關企業以及郵輪公司幾乎完全停運，連累相關的股價也遭受血洗。以郵輪股嘉年華及皇家加勒比為例，股價分別由68.2元及134元大挫至11.6元及34.8元，市值大挫超過八成。

所謂「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，在拋售這些股份同時，亦有人大手買入，博疫情後股價回復至合理水平。本刊將美國上市的10隻郵輪股、賭股及航空股編製成指數，發現標普500指數由2月19日大跌起，至今股價跌21%，而本刊自行編製的「旅遊出行股」指數則大挫67%，甚至比近日受油價大跌影響的標普石油及天然氣指數的五成跌幅更多。

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不過，原來這些「疫情受害股」的盈利近日被分析師大幅下調，指數的預測盈利由1月初的8.24元跌至現時的負1.43元，所以即使市帳率已大跌六成，如每股盈利繼續下跌，投資者仍要小心其持續惡化的基本面，會使股票「越跌越貴」而不是越跌越便宜。

再者，這些公司的現金流也不是非常穩陣，例如由最新的財務報表中所見，皇家加勒比及挪威郵輪只持有2.4億美元左右。而一眾「受害股」來說，以永利、美高梅的現金流較佳，分別也持有23億美元，兩者中又以美高梅較好，其自由現金流達10億美元，燒錢能力較強。投資者如想博反彈，除了要留意股價跌多少外，應選擇現金流較強勁的公司，同時也要留意注碼，不宜大手掃入。