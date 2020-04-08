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【第二輪防疫抗疫基金】限聚令下老店生意跌　申請薪金補貼冀抵三份一虧損

商業 22:46 2020/04/08

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坤記竹昇麵老闆娘黃小姐表示，由於港府禁止多於4人聚集，生意額按年下跌50%。

港府今日（4日）公布第二輪防疫抗疫基金，包括總值800億的保就業計劃，補貼僱主為員工支付去年第二季個人薪金中位數的一半，即9,000元的薪金；以及延長水費和排污費的補貼。

【第二輪防疫抗疫基金】港府補貼出糧　會否考慮增聘人手？

坤記竹昇麵老闆娘黃小姐表示，由於港府禁止多於4人聚集，生意額按年下跌50%。店舖自社運發生至出現疫情，生意一直受挫，員工亦由原來11人減至現時6人。她表示會申請政府的薪金補貼，相信今次港府補貼員工薪金，能夠幫助每月三分之一虧蝕。她續指，限聚令出台前，雖然每月平均下跌三分之一生意額，但外賣和乾貨銷卻上升約50%。乾麵類在假期更一度「打不及」，所以對於未來仍持樂觀態度。

【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼薪金、提升融資擔保額　中小企：有如及時雨

她預計，只要限聚令取消，生意額會即時上升，屆時員工薪金補貼上，相信能補貼一半虧損的生意額。

【第二輪防疫抗疫基金】政府推800億保就業計劃　中小企：幫到手「吊命」

記者：馬意文

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