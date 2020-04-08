【第二輪防疫抗疫基金】一文看清企業回應紓困措施　香港航服營運協會：業界前景仍極艱鉅（不斷更新）

▲ 香港航機服務營運協會表示，航空業前景仍極艱鉅及不明朗。（資料圖片）

港府公布第二輪防疫抗疫基金措施，向企業提供每名僱員上限9000元的工資資助。銀行方面，滙豐 （00005） 表明，期望資源得以更有效地利用，故不打算申請僱員工資補貼。其他公司回應如下：

滙豐銀行

滙豐表示，相信這一系列措施能夠提升市場信心、鞏固香港經濟的實力，認為多項措施將能減輕企業和個人的財政壓力。今年3月初，該行決定，因應新冠肺炎疫情對全球經濟的打擊，暫緩早前公布裁減人手的計劃。

恒生銀行

恒生表示，欣悉政府宣布的紓緩措施，包括向僱主提供工資補貼。目前，該行未見申請有關補貼的需要，希望相關補貼可盡快協助深受疫情影響的企業。

中小企方面，恒生商業銀行業務總監林燕勝表示，歡迎政府一系列支援中小企措施，該行已全面配合，包括在上月20日起，為有意申請「百分百擔保特惠貸款」的中小企客戶，網上預先登記；同時亦主動聯繫中小企，及積極聯絡各個商會，安排專責團隊跟進，為中小企客戶提供協助，共渡時艱。

香港賽馬會

馬會表示，雖符合資格申請政府的僱員薪金補貼計劃，但決定不作任何申請，會繼續動用自身資源向員工提供支援，相信此舉能有助促進政府資源投放在更有迫切需要的本港企業及他們的僱員，特別是小型企業。

馬會指，不會因疫情理由裁減任何全職員工，而自2月起已推出一個收入津貼計劃，為超過1萬名兼職僱員提供50%的收入保障，以紓緩他們的經濟壓力，馬會現決定延長此收入保障安排。

香港航機服務營運商協會（HASPA）

協會主席樂衛（David Walker）表示，歡迎政府今日公布的進一步援助措施。協會內每一所成員公司現正研究有關措施的具體細節，並將與員工溝通。

他續指，協會一直與港府保持密切對話，就新冠狀病毒疫情對航空業的影響，以及之前9個月香港入境旅客持續下降，探討航空業界所面臨的艱鉅挑戰。

儘管這些措施將為行業帶來急需的財務支持，惟機場相關業務支出將持續高企，並受到各種不穩定因素的影響，航空業界仍面臨着極其艱鉅且不明朗的前景。

國泰航空

國泰 （00293） 表示，歡迎港府推出最新一輪紓緩措施，在挑戰嚴峻的時刻協助包括航空公司等的企業。

香港電訊

香港電訊 （6823） 表示，就政府今日提出的措施，會仔細研究。

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