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【約翰遜確診】唐寧街：約翰遜對治療有反應 已暫停辦公

環球政治 22:07 2020/04/08

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）感染新冠肺炎，周一轉入深切治療病房（ICU），連續兩日接受治療。唐寧街首相府周三稱，約翰遜正對治療有反應，並已暫停辦公。

【約翰遜確診】首相府：ICU留醫一晚後穩定 約翰遜精神良好

【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？

唐寧街表示，約翰遜繼續在醫院深切治療病房接受密切監察，情況維持穩定，並正對治療有反應（responding to treatment）。約翰遜目前已暫停正工作，但可以接觸所需的人。

約翰遜周日入院，周一轉入深切治療病房，曾經吸氧氣。首相府其後稱，約翰遜情況轉趨穩定，精神良好，可以自行呼吸，毋須外來裝置協助。而英女王和其他皇室成員其後向約翰遜去信，祝願約翰遜早日康復。

外相藍韜文（Dominic Raab）獲約翰遜指定在必要時暫掌首相職務，他主持會議後表示，相信約翰遜能夠堅持下去，形容對方是一名戰士，將在短期內再次帶領英國度過這場危機。但英國《衛報》報道，目前倘沒有內閣大多數同意，藍韜文仍然無權作出任何重要決定。

【約翰遜確診】英國首相倒下怎辦 竟然無Plan B

【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫

約翰遜上月23日宣布封城措施，包括禁止多於２人的聚會和關閉非必要商店，為期３周，預定下周重新審視措施。藍韜文拒絕回應會否維持或放寬有關措施，僅稱會按科學證據去衡量。

首相府則表示，將按計劃進行審視，呼籲公眾在目前的關鍵時刻必須繼續堅持遵守封城措施。

疫情 治療 約翰遜 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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