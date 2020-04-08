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【5G手機】華為P40Pro+ 「皇帝版」100倍數碼變焦

金融經濟 22:12 2020/04/08

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華為舉行P40系列國行版發布會，P40 Pro+實現100倍數碼變焦。

華為海外版P40系列於上月26日已公布，今晚舉行國行版P40系列綫上發布會，消費者業務CEO余承東介紹P40系列前所未有包含3款手機，除了P40、P40 Pro之外，還有一款堪稱「皇帝版」機型，命名為「P40 Pro+」。 華為的P系列以拍照取勝，P40為Leica三攝，P40Pro為徠卡四攝，P40Pro+為徠卡五攝，攝像頭數量依次增加，而「皇帝機」P40 Pro+亦是除SAMSUNG S20 Ultra之外，另一部可以實現10倍光學變焦至最大100倍數字變焦。

華為早前在海外已舉行P40系列發布會，P40系列手機的相關配置早已披露，而是次國行版發布會的唯一懸念就是售價問題。

這款皇帝版P40 Pro+後置五攝，同樣包含一個3D ToF鏡頭，主攝也是5000萬像素，採用第二代潛望式長焦鏡頭，可以實現10倍光學變焦及最大100倍數字變焦，光程比上一代增加了178%。

此外，P40系列帶來華為手機史上最大傳感器，全系標配1/1.28英寸CMOS，2.44μm等效像素尺寸進一步增大感光面積。P40系列主攝採用RYYB超感光濾鏡陣列，再次增加40%進光量，搭載業界首款全像素八核對焦，黑夜也能快速精準對焦。

P40 Pro+只有兩黑、白兩色可選。P40和P40 Pro共有5種配色，分別是亮黑色、零度白、冰霜銀、晨曦金、深海藍。

P40系列搭載麒麟990芯片，支持雙模5G，全系支持雙卡雙待和eSIM，以及最近很受關注的Wi-Fi 6+，空口速率理論值最高可達2.4Gbps。P40系列首次採用了四曲滿溢屏，邊框拐角變得更加圓潤。幕拐角處會有一個水滴狀的微型凸起。

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