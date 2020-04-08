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【第二輪防疫抗疫基金】放寛中小企融資擔保計劃申請　1230億元政府承擔額供申請

商業 22:18 2020/04/08

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本港乃至全球正受疫情影響，預料香港今年經濟情況差，但毋須過份看淡。

港府公布第二輪防疫抗疫基金，進一步放寬「中小企融資擔保計劃」的申請條件和資格。而3項擔保產品合共有1230億元政府承擔額，可供港企申請借貸。

【第二輪防疫抗疫基金】酒吧業斥紓困措施欠全面　基層僱員「有屋住無飯開」

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，明白港企希望盡快完成審批。故現時九成信貸擔保產品和百分百特別擔保產品，目標審批時間為3個工作天。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，現時九成信貸擔保產品和百分百特別擔保產品，目標審批時間為3個工作天。（資料圖片）

邱續指，今次放寬申請條件包括：（1）未來1年容許上市公司在內，申請八成及九成信貸擔保產品；（2）百分百特別擔保產品的最高貸款額，由200萬擴大至400萬；（3）百分百特別擔保產品原定為中小微企提供援助，現只要今年2月份起，任何單月營業額較去年任何季度的平均每月營業額，下跌30%或以上可申請；（4）政府補貼利率上限提高至3%。他預計，百分百特別擔保產品，將有5至7萬家企業申請。

【第二輪防疫抗疫基金】放寬中小企融資擔保計劃　貸款額上升上市公司也可申請（附比較表）

本港乃至全球正受疫情影響，故預料香港今年經濟情況較差。不過，邱騰華認為現時全球致力應對疫情帶來的經濟影響，毋須過份看淡。

【第二輪防疫抗疫基金】展覽設計商　希望撐到疫情完結

記者：馬意文

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