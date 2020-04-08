【美股開市】道指升逾300點 收復23000大關

美國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情本周有望出現轉機，帶動美股周三早段向好，扭轉周二單日轉向倒跌的弱勢，道指升349點，報23003點，收復23000點大關。

美國確診人數突破40萬宗，死亡人數接近1.3萬人。惟美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）周三對霍士新聞表示，新冠肺炎死亡人數料較原先期為低，本周更有望出現轉捩點。

有別於總統特朗普（Donald Trump）料經濟活動快將重啟的樂觀看法，福西指出，現時仍不是撤回合適社交距離以阻止病毒擴散的時間。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森（Jim Paulsen）指出，若疫情增長首次低於曲線，意味有望重啟部分經濟活動，投資者也可能開始減輕對經濟衰退的憂慮，令股市估值增加。