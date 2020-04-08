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【美股開市】道指升逾300點 收復23000大關

環球經濟金融 21:55 2020/04/08

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美國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情本周有望出現轉機，帶動美股周三早段向好，扭轉周二單日轉向倒跌的弱勢，道指升349點，報23003點，收復23000點大關。

美國確診人數突破40萬宗，死亡人數接近1.3萬人。惟美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）周三對霍士新聞表示，新冠肺炎死亡人數料較原先期為低，本周更有望出現轉捩點。

有別於總統特朗普（Donald Trump）料經濟活動快將重啟的樂觀看法，福西指出，現時仍不是撤回合適社交距離以阻止病毒擴散的時間。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森（Jim Paulsen）指出，若疫情增長首次低於曲線，意味有望重啟部分經濟活動，投資者也可能開始減輕對經濟衰退的憂慮，令股市估值增加。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +286點 22940點
美國標指 +36點 2695點
美國納指 +83點 7970點
歐洲Stoxx 600指數 -0.3% 325.70點
     
美匯指數 +0.1% 99.97
歐元 -0.1% 1.0886美元
日圓 持平 108.76兌1美元
     
美國2年債息 +1點子 0.2659厘
美國10年債息 +4點子 0.7532厘
     
紐約期油 +3.6% 24.47美元
倫敦布蘭特期油 +0.8% 32.14美元
現貨金 +0.4% 1654.09美元
     
＊截至本港晚上9時45分    
美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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