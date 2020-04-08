【美股開市】道指升逾300點 收復23000大關

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間22:00）
美國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情本周有望出現轉機，帶動美股周三早段向好，扭轉周二單日轉向倒跌的弱勢，道指升349點，報23003點，收復23000點大關。
美國確診人數突破40萬宗，死亡人數接近1.3萬人。惟美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）周三對霍士新聞表示，新冠肺炎死亡人數料較原先期為低，本周更有望出現轉捩點。
有別於總統特朗普（Donald Trump）料經濟活動快將重啟的樂觀看法，福西指出，現時仍不是撤回合適社交距離以阻止病毒擴散的時間。
Leuthold Group首席投資策略師保爾森（Jim Paulsen）指出，若疫情增長首次低於曲線，意味有望重啟部分經濟活動，投資者也可能開始減輕對經濟衰退的憂慮，令股市估值增加。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+286點
|22940點
|美國標指
|+36點
|2695點
|美國納指
|+83點
|7970點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.3%
|325.70點
|美匯指數
|+0.1%
|99.97
|歐元
|-0.1%
|1.0886美元
|日圓
|持平
|108.76兌1美元
|美國2年債息
|+1點子
|0.2659厘
|美國10年債息
|+4點子
|0.7532厘
|紐約期油
|+3.6%
|24.47美元
|倫敦布蘭特期油
|+0.8%
|32.14美元
|現貨金
|+0.4%
|1654.09美元
|＊截至本港晚上9時45分