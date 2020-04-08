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【第二輪防疫抗疫基金】國泰歡迎機管局20億元紓困措施

金融經濟 21:26 2020/04/08

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國泰航空歡迎機管局提供的紓困措施。

香港機管局推出新一輪20億元的紓緩措施，進一步支援航空公司及航空輔助服務營運商，協助緩和其流動資金壓力。國泰航空 （00293） 表示歡迎最新一輪紓緩措施，在挑戰嚴峻的時刻協助包括航空公司等的企業。

機管局發言人指，作為航空業的重要一員，在當前航空交通量暴跌下，機管局同樣面對收益嚴重不足的情況，將於未來兩個月從金融市場上籌集所需資金，藉以維持其本身流動資金水平，為機場運作及已承諾的基建項目資本開支提供資金，貸款亦會用於支付新一輪的紓緩措施。

機管局向4家本地航空公司購買約50萬張機票

機管局將向4家本地航空公司預先購買約50萬張機票，有關預購將達至為航空公司預早注入流動資金的效果，疫情過後將推出市場推廣活動，向全球旅客及香港居民送出機票。

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