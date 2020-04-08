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【滙豐不派息】滙豐取消派息後 歐洲2險企如期派息

金融經濟 21:33 2020/04/08

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要求金融機構停派息由歐洲監管機構開先例，但亦引來個別歐盟國家批評。

繼滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等7間英資銀行，因應英倫銀行要求停派息後，英國保險公司亦受牽連。監管機構出手叫停，但歐洲及英國各有1間險企決定如期派股息及回購，無視監管要求。

繼歐洲及英國銀行應監管要求停派息後，風波進一步蔓延至保險領域。歐洲保險和職業養老金管理局（EIOPA）上周表示，保險公司應暫停分發股息及股份回購，並延遲發放獎金。

英倫銀行隨後表明，會響應歐盟監管機構的呼籲，要求保險公司在發放股息時，要密切關注保單持有人的利益。

相關文章：【不派息】英險企應監管要求暫停派息 保誠挫近4%

英資險企英傑華（Aviva）、Direct Line Insurance、Hiscox和RSA Insurance 先後表示，決定撤回末期股息，而有關決定是基於英國金融行為監管局（FCA）等監管機構的指示。

不過，原來並非所有險企都停止派息。同屬英資的法通保險（Legal & General）上周五（3日）宣布，仔細考慮到英國審慎監管局（PRA）發出的信函後，決定維持派發末期息的計劃，主要是考慮到股息收入對眾多機構及個人投資者的重要性，並重申集團資本水平穩健。消息令股價大升18%。

安聯（Allianz）亦表明，將會如期分發總額15億歐元的股息及回購股份計劃。

事實上，停派息由歐洲監管機構開先例，但亦引來個別歐盟國家批評，例如德國監管當局亦曾公開反對歐洲保險和職業養老金管理局（EIOPA）要求暫緩派息及回購的建議。

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