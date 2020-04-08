【共度時艱】Apple Music預繳3.9億元版權費　支援獨立音樂

▲ Apple Music宣布，設立總金額達5000萬美金（約3.9億港元）的預付專款，為疫情期間受影響的獨立音樂品牌及獨立發行商，提供財政支持。

新冠肺炎全球肆虐，環球經濟下行壓力加大，各行各業經營甚艱難。Apple Music宣布，設立總金額達5000萬美金（約3.9億港元）的預付專款，為疫情期間受影響的獨立音樂品牌及獨立發行商，提供財政支持。

只要每季在Apple Music收入達1萬美元（約77520港元）的獨立音樂公司和代理商，便有資格從5,000萬美元基金中，獲得用以支付未來版稅的一次性預繳款項。換句話說，每個月在平台成功吸引約50萬次累計串流量的企業，即符合條件。

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Apple Music指，是次預支版權費，旨在幫助獨立唱片廠牌和發行商度過難關，能在疫情期間維持運營及繼續支付相應藝人費用。Rolling Stone、Music Business Worldwide、Billboard等媒體對此表示讚揚；英國獨立音樂協會及FMC（Future of Music Coalition）形容，專款提供了「當下極需的支持」，將大大提升行業人士、音樂人及外界對恢復音樂產業活力的信心。

現時全球音樂行業主要面臨3大危機。第一，由於影音實體店被迫關閉，銷售額大幅減少；第二，由於不能舉行公開活動，加上電影及電視製作突然叫停，相關授權費收入急挫；第三，靠着旗下藝人現場演出而賺取的收入，亦統統歸零。

責任編輯：姚慧儀