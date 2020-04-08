  • 20°C
香港時間 : 2020408日 (三) 22:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股指標】德美利證券：投資者活動創7年新低　亞洲客買巴郡

金融經濟 21:50 2020/04/08

分享：

根據德美利證券資料，亞洲客戶群在3月淨買入了巴郡、Facebook和富國銀行

美股走勢仍然反覆，道指昨日更在升逾900點後倒跌。根據德美利證券最新發表的3月投資者動向指數，投資者活躍程度可謂7年以來新低，亞洲地區客戶入市意欲亦按月減少，惟卻出手淨買入了有股神巴菲特加持的巴郡（美：BRK B）。

德美利證券自2010年起已公布投資者動向指數，透過綜合旗下客戶的持倉股票與倉位變動，加權平均地計算出資金投資情緒，愈高分數代表投資者對後市看法愈樂觀，反之亦然。

相關文章：星展：美股再大跌機會微 「大蕭條」情況短暫

根據最新結果，3月投資者動向指數只得4.16，按月下跌了19.38%，創下7年以來的新低。單單亞洲客戶的投資者動向指數，則為3.14，較2月的4.58下跌了31.4%。

至於入市部署，根據德美利證券資料，與整體客戶不同，亞洲客戶群在3月淨買入了巴郡、Facebook（美：FB）和富國銀行（美：WFC）；至於迪士尼 （美：DIS）、波音（美：BA）、微軟 （美：MSFT），則同獲兩地客戶群買入。

相關文章：【美股黑色一星期】德美利證券：亞洲客1月時已沽阿里巴巴　另追五大美股
相關文章：4月首批國產遊戲版號下發　騰訊、網易、B站遊戲獲批

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 波音（Boeing，美：BA） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 富國（Wells Fargo，美：WFC） 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） Facebook（美：FB） 巴菲特 股票 亞洲

上一篇文章

平安好醫生推英文版全球抗疫諮詢平台

下一篇文章

【滙豐不派息】滙豐取消息派後 歐洲2險企如期派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【第二輪防疫抗疫基金】港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成 （不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成 （不斷更新）
油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見
【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見