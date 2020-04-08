【美股指標】德美利證券：投資者活動創7年新低　亞洲客買巴郡

▲ 根據德美利證券資料，亞洲客戶群在3月淨買入了巴郡、Facebook和富國銀行

美股走勢仍然反覆，道指昨日更在升逾900點後倒跌。根據德美利證券最新發表的3月投資者動向指數，投資者活躍程度可謂7年以來新低，亞洲地區客戶入市意欲亦按月減少，惟卻出手淨買入了有股神巴菲特加持的巴郡（美：BRK B）。

德美利證券自2010年起已公布投資者動向指數，透過綜合旗下客戶的持倉股票與倉位變動，加權平均地計算出資金投資情緒，愈高分數代表投資者對後市看法愈樂觀，反之亦然。

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根據最新結果，3月投資者動向指數只得4.16，按月下跌了19.38%，創下7年以來的新低。單單亞洲客戶的投資者動向指數，則為3.14，較2月的4.58下跌了31.4%。

至於入市部署，根據德美利證券資料，與整體客戶不同，亞洲客戶群在3月淨買入了巴郡、Facebook（美：FB）和富國銀行（美：WFC）；至於迪士尼 （美：DIS）、波音（美：BA）、微軟 （美：MSFT），則同獲兩地客戶群買入。

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