【疫市營商】戶戶小廚助餐廳逆市生意增　湯譜3月按年增逾3倍

▲ 湯譜將傳統湯水轉為「啜啜湯包」飲品包裝。（湯譜Instagram圖片）

疫情嚴重打擊餐飲業，戶戶送（deliveroo）以專營外送及自取業務的「戶戶小廚」，助餐廳挽生意及減成本。燉湯店「湯譜」加入了3間戶戶小廚，其創辦人Eric透露，戶戶小廚助開拓跨區生意，而且店舖將傳統湯水轉為「啜啜湯包」飲品包裝，加上整合提升免疫力的湯水餐牌，今年3月生意按年增超過3倍。

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Eric指，湯譜原於中環營業，進駐灣仔及西營盤的戶戶小廚後，客源及生意大增，鰂魚涌有不少工商廈及健身機構，上班族及愛健康的人士均是餐廳的目標客戶群，故樂意加入新店。疫情下港人注重健康，他表示，湯譜「啜啜湯包」外賣方便又衛生健康，成疫情下的新寵。他亦整合提升免疫力的湯水餐牌，使今年3月燉湯及「啜啜湯包」的生產數量，較去年11月增2倍。

▲ 湯譜創辦人Eric透露，受惠戶戶小廚、「啜啜湯包」及提升免疫力的湯水餐牌，今年3月生意按年增超過3倍。 (戶戶送提供圖片)

Pirata聯合創辦人Manuel Palacio表示，旗下的大部分餐廳均位於中環及灣仔區，受食肆限客令新措施及蘭桂芳有多宗確診個案影響，使餐廳生意下跌5至7成。從戶戶送得知港島東區對意大利餐需求大，該店進駐鰂魚涌戶戶小廚帶來全新擴展機會，今年3月在鰂魚涌的生意，按月增6成，有助幫補中環的生意。

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戶戶小廚的營運模式可減低餐廳夥伴的資本支出，免卻長期租約、新技術、設備和建築保養的開支。戶戶小廚以中央廚房形式為餐廳營運者提供廚房場地，營運者僅需準備食材及派遣廚師，則可營運外賣業務。

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責任編輯：朱悅瀅

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