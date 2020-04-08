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【口罩供應】HKTVmall下周一（13日）早上9時起開放口罩登記（附連結）

金融經濟 21:07 2020/04/08

分享：

HKTVmall指4月13日早上9時起至4月19日會開放口罩登記。

HKTVmall口罩終於出爐！香港電視 （01137） 旗下的HKTVmall於Facebook公布 ，4月13日早上9時至4月19日晚上11時59分將會開放口罩登記，購買口罩日期為4月27日至5月3日。HKTVMALL指，由於供應量有限，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒，每盒65元。

傳送門：https：//hktvmall.azureedge.net/

HKTVmall表示，口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入電郵及香港手提電話號碼，無須使用HKTVmall帳戶都可參加。每個手提電話只能登記一次， 若果重複登記，只會以首次提交嘅資料為準。

HKTVmall續指，成功中籤者會透過手機短訊通知，中籤結果亦會於HKTVmall應用程式及網頁內公佈。未中籤人士將會收到相關電郵通知，同時資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

HKTVmall指，該批口罩一盒30片、每盒售價為65元，尺寸為175 mm x 95 mm的成人口罩，每5片會有獨立包裝，即一盒有6包。

HKTVmall自家出品的口罩經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2

HKTVmall 口罩首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式進行。

相關文章：【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

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