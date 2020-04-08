【港產口罩】HKTVmall口罩下周一起抽籤購買　每盒30個售65元

撲口罩變成不少港人的日常，HKTVmall終於公布了自家製口罩的開售詳情。每盒有30個口罩，分別以每5個作包裝，售65元。口罩經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2 ，細菌過濾效率（BFE）、微粒子過濾效率（PFE），以及病毒過濾效率（VFE）均達98%或以上，將於下周一（13日）早上9點起接受登記。

是次開售會以「先登記抽籤，中籤後購買」的形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入電郵和香港手提電話號碼即可，但每個手提電話號碼只能登記1次，重複登記，只會以首次提交的資料為準。

HKTVmall將透過手機短訊通知中籤人士，中籤結果亦會在HKTVmall應用程式及網頁內公布。沒有中籤的人士將會收到相關電郵通知，其資料亦會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

購買詳情 登記網址：按此 登記時間：4月13日（星期一）早上9點至4月19日（星期日）晚上11點59分 購買口罩日期：4月27日（星期一）至5月3日（星期日）

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