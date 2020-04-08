港股無紙化諮詢總結　2022年起實行

港股證券無紙化有進展，港交所 （00388） 、證監會和證券登記公司總會發布無紙證券市場的建議運作模式諮詢總結。諮詢收到43份意見書，3家機構指，建議方案獲支持，證監會、港交所及證券登記公司總會將進一步發展該模式及支持該模式的監管框架，自2022年起實施無紙證券市場制度，並考慮在首階段不只納入以香港為註冊地的公司。

3家機構去年1月諮詢，回應市場憂慮2010年建議的運作模式，在一定程度上會削弱市場的交收效率，並對參與者的資金需求產生重大影響。

諮詢文件內提出的模式旨在釋除這些疑慮，同時讓投資者仍能選擇以自身的名義及在無需紙張文件的情況下持有證券。

3家機構指，建議的運作模式將：1）使證券能以較現時更具效率和成本效益的方式轉入及轉出結算及交收系統；2）釋除關於交收效率被削弱及對市場參與者的資金需求帶來潛在影響的疑慮；及3）為市場帶來較少的干擾和成本，因為該模式是構建於現有的程序、運作流程和基礎設施。

港股一直未有無紙化改革，被視為是香港新股定價至上市一般需時5個交易日，較美股市場慢的主要障礙之一。

諮詢文件原先建議，先在香港註冊成立的公司先行無紙化，最新總結措將檢視非香港（尤其是於內地、開曼群島或百慕達註冊成立的）公司的情況，考慮在首階段納入，適時提供更多相關資料。

諮詢總結指，許多有關操作或技術事項的意見關乎非常具體且尚待訂定的細節，當中許多細節都會反映在附屬法例、證監會守則或指引或港交所系統規則中，因而會在適當時候成為諮詢議題。

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