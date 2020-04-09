滙豐－市況波動：投資者應如何部署？

投資者的取態及投資規模各有不同，但波動市況難免會引起普遍憂慮。環球股市今年以來已下跌約30%，而美股亦未能延續長達10年的牛市。股市因為新冠肺炎疫情而直線下滑，相信大部分人當初都未能預計得到，但美股正式進入熊市已成事實，與2020年2月的高峰相比，美股回吐超過28%。

近日市況波動主要受兩方面因素牽引，一方面投資者擔心疫情惡化，另一方面環球各地決策當局積極採取應對措施。當前多個國家實施邊境管制以遏止疫情蔓延，又採取貨幣刺激措施以降低企業債務成本，以及推出財政刺激政策支援受影響的消費者及企業。

市場聚焦各國救市力度 料市場短期維持波動

美聯儲率先降至零息，歐洲央行加大量化寬鬆力度，約30家央行跟隨減息。市場焦點現時集中於環球政府將注入多少財政刺激。

由於經濟受到的衝擊較最初預期嚴重，投資者急切消化各種資訊。當影響未明朗化前，投資者可能覺得唯一的安全選擇是先行沽售。因此，市場短期內仍然會保持震盪及波動。

投資者的四大原則

1. 避免恐慌

如果投資者現時沽售全部或大部分股票，特別是虧蝕離場，可能是最壞的選擇之一。在波動的市況中，無論升勢或跌勢往往較正常幅度大。因此，投資者套現後有可能會錯過股市大幅回升。

翻查歷史數據，若果未能把握2004年至2014年間，市場表現最好的20日，投資組合顯著跑輸大市。要捕捉市場見底的時機固然困難，投資者更應着重在市場持貨時間的長度。

2. 為未來數月的波動作準備

我們預期市場將持續波動，經濟前景仍然未明，因此亦調整對未來三個月短期的投資觀點。

我們預計企業盈利將顯著下降，尤其是成熟市場，因此將環球股票的評級由「偏高」下調至「中性」。 長遠來看，我們仍然認為股票是具吸引力的投資，但目前仍需保持謹慎。我們只是適度下調評級，而不是鼓勵沽出所有股票。

我們將投資級別企業債券的評級從「偏低」上調至「中性」。由於政府債券當前收益率更低，投資級別企業債券的額外收益率更具吸引力。企業債券的定價更為合理，反映環球經濟衰退以及企業盈利惡化的部分風險。

儘管維持對核心政府債券的「偏低」評級，我們認為這些債券在多元化的投資組合中仍然應該佔一席位。雖然這些債券在市場波動時有較好表現，但由於其收益率處於歷史低位，有機會未能進一步反彈。在當前動盪的市況中，核心政府債券的表現應該會保持平穩，但投資者應採取行動優化投資組合，同時確保風險水平符合承受能力。投資者可以納入優質債券，並將有關配置視為投資組合的短期保障。

3. 尋找「多元投資工具」

由於傳統的避險資產價格已偏貴，難以從低位購入。我們曾提及以投資級別企業債券代替，但由於該等債券由企業而非政府發行，因此與股票市場的關聯性仍然較高。投資者應考慮其他多元投資方式，而另類投資策略可以提供與市況相關性較低的回報。

傳統上黃金在市況波動時仍能保持好表現。儘管金價最近達到7年以來高位，但在現時的市況下仍然是有用的價值儲存工具，我們預期利率下調及短期波動將為金價帶來支持。

另外，投資者可以考慮效法傳統，建立多元資產投資組合，由專業人員根據風險目標作出投資決策建議。

4. 考慮長遠機遇

不確定性往往帶來機遇，對投資者來說更為重要，因為現時為投資者帶來低價入市的時機，且股票現時的預期回報比以往更高，對長線投資的投資者更具吸引力。

要捕捉市場見底的時機往往十分困難，投資者更應物色機遇。股票方面，從長遠角度來看，新興市場股票（特別是亞洲）具有相當吸引力。新興市場比歐元區及日本有更大的政策行動空間，中國內地及其他亞洲市場當局採取積極的財政及貨幣行動來支持經濟。能源價格走低亦有助「非石油」經濟體的新興市場。

由於亞洲早於世界其他國家開始應對新型冠狀病毒爆發，隨著疫情慢慢受控，逐步重回常態，對於亞洲經濟體以及新興市場及亞洲投資均屬有利。