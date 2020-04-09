【疫市營商】戶戶小廚進駐鰂魚涌　今年首季生意按季增3倍

▲ 戶戶送香港區總經理羅家聰期望，鰂魚涌戶戶小廚能帶動港島東的外賣需求。 (戶戶送提供圖片)

疫情嚴重打擊餐飲業，戶戶送（deliveroo）以專營外送及自取業務的「戶戶小廚」，助餐廳挽生意及減成本，今年初斥資八位數字，於鰂魚涌開設旗下第3間戶戶小廚。戶戶送香港區總經理羅家聰透露，戶戶小廚今年首季生意，較去年第4季增長3倍，期望新店能帶動港島東的外賣需求。

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羅家聰表示，灣仔及西營盤的戶戶小廚訂單，佔該區戶戶送的外賣訂單25%，兩間分店的營業額和訂單數目均按年倍增。鰂魚涌店是戶戶送全港最大的共享廚房，服務北角至筲箕灣一帶的顧客，相信亦能有此成績，又指今年將重點開拓九龍及新界，期望未來能覆蓋全香港。

餐廳無需實體店 擴充跨區外賣

戶戶小廚的營運模式可減低餐廳夥伴的資本支出，免卻長期租約、新技術、設備和建築保養的開支。戶戶小廚以中央廚房形式為餐廳營運者提供廚房場地，營運者僅需準備食材及派遣廚師，則可營運外賣業務。由於租約介乎6至12個月，故營運者的風險成本較低及現金流較彈性，有助減輕餐飲業對租金的負擔。

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戶戶送透過自家平台的外賣數據，得知香港每區的食物需求，戶戶小廚會按需求邀請餐廳進駐該區，將客人需求與餐廳供應接軌。餐廳可透過戶戶小廚，無須在該區開設實體店的情況下，擴充外賣生意，他舉例，深水埗餐廳進駐灣仔戶戶小廚，便可開拓灣仔的生意，以提升收入，同時亦能以戶戶小廚作測試點，在該區正式開分店前先行測試需求。

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記者：朱悅瀅

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