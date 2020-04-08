【港鐵減價】港鐵7月起減價兩成　全月通都會票一律減價100元

▲ 港鐵除減價兩成，同時推出全月通及都會票優惠，為期半年。

政府宣布港鐵 （00066） 將於7月起減價兩成後，港鐵公布，將於今年7月1日至明年1月1日期間，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」，是現時 3.3%扣減的加強版。新一輪的支援措施中所涉的收入損失，將由港鐵和政府共同承擔，政府稍後會向立法會 財務委員會申請有關撥款，最高承擔額為8億元。

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除增加車費折扣給所有使用八達通的乘客之外，港鐵表示，期內所有全月通一律減價100元，5款全月通加強版和港鐵都會票均減價100元。

港鐵承擔金額取決於實際乘客量

港鐵指，新一輪措施的預算收入損失約16億元，實際金額取決於該6個月的實際乘客量。政府會承擔實際總收入損失的一半及以8億元金額為上限，其餘收入損失由港鐵承擔。

港鐵行政總裁金澤培指，作為扎根香港的企業，港鐵決心與香港共度時艱，過去數月已在票價和商場及車站租金方面已推出多項紓緩措施，而新一輪計劃是港鐵因應社會面對疫情帶來前所未有的持續及嚴峻挑戰、平衡了多方面的考慮，以及與政府磋商後所制訂的，期待疫情緩和後，香港經濟可以重拾正軌。

港鐵強調，今次推出的新支援計劃，是現行票價調整機制之外的一次特別票務優惠。雖然公司的交通業務收入嚴重下跌，早前亦為港鐵商場及車站部份商戶提 供租金紓緩，公司整體的財務狀況仍然穩健。

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