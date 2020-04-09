各國救市有幾落力？ 一文看懂刺激措施力度

▲ 新冠疫情重挫經濟，各主要經濟體紛紛以財政措施挽救經濟。

新型冠狀病毒疫情持續，多國封城禁足，經濟受重挫，為免危機惡化至無法挽回，各地政府別無他法，紛紛以財政政策拯救經濟。多個發達經濟體救市方案規模巨大，佔每年國民生產總值（GDP）比率10%以上。

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據國際貨幣基金組織（IMF）統計，德國救市措施規模達1.07萬億美元，佔GDP近30%，其中8250億美元用於創立經濟穩定基金（economic stabilization fund）及公共發展銀行（ public development bank），向不同規模企業借貸。

與香港較相似的新加坡，救市亦不手軟，前後推出3輪財政刺激措施，合共規模達417億美元，GDP佔比為12%。資金主要用於助企業出糧，向國民派錢，助解燃眉之急。

▲ 財政刺激措施規模佔國民生產總值（GDP）比率

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美國政府亦計劃派錢及幫助受困行業，拯救方案規模達2萬億美元，佔GDP約10%，按疫情發展，可能加碼至佔GDP約20%。刺激政策規模之大是空前，金融海嘯期間，美國救市亦僅用8000億美元。

另外，日本亦將向收入減少和生活困難的家庭派錢，向中小企發津貼，並提供稅務優惠，刺激經濟方案規模達近萬億美元，佔日本GDP約20%。

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記者：林建忠

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