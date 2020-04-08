【第二輪防疫抗疫基金】酒吧業斥紓困措施欠全面　基層僱員「有屋住無飯開」

▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永批評，措施不全面。（資料圖片）

政府公布第二輪輪防疫抗疫基金，將會資助薪金5成，補貼期為六個月。政府會分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放。不過香港酒吧業協會副主席錢雋永批評，措施不全面；又指對基層員工而言，8成薪金補貼才足夠。

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酒吧業關閉令已延長至4月23日，錢雋永認為業界所有僱員將面對放3星期的無薪假，全因政府防疫不力。加上業界大部份僱員需照顧家庭，當中一半薪金用作交租。因此，他認為政府向僱員支付一半薪金不足夠，只會令員工「有屋住但冇飯開」。

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錢雋永希望政府能體恤業界基層所面對的困難，給予8成薪金補貼。該會又認為僱主的損失可延後處理，惟基層員工的生活補貼必須更全面。

同時，政府亦對受禁聚令影響而關閉的場所，派發一筆過10萬元資助。錢雋永相信，此金額可補償小型酒吧停業至本月23日的損失；勉強接受是次方案。不過，對於中大型酒吧，補償則不足夠。同時，若關店令再度延長，他亦期望政府可再作補償。

錢雋永透露，未來兩三日會向業界了解其意見，亦不排除有任何抗爭行動。

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記者：葉泳珊

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