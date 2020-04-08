Equinix夥甲骨文　助馮氏集團供應鏈生態系統數碼化

▲ Equinix為Oracle PartnerNetwork （OPN）的成員，並與甲骨文深度合作，研發名為「雲鄰接」的就地及多重雲端解決方案。

疫情下，令更多企業明白科技對業務發展的重要性。如供應鏈方案供應商馮氏集團，正努力將供應鏈生態系統數碼化。不少企業在數碼化過程中，甚重視混合雲管理及優化成本效益。

馮氏集團過Platform Equinix採用Oracle Exadata及ECX Fabric，實現以上目的。



馮氏集團核心業務包括貿易、物流、分銷、傳統和數碼零售。在Oracle Exadata的Oracle Database部署了超過15個關鍵應用，並與Oracle和Equinix攜手合作，根據最新版本的Oracle Exadata設計混合式雲端解決方案，並將其部署於Equinix數據中心內與雲端供應商鄰接的主機託管設施，令該集團的Oracle數據庫保持高性能運行，其應用程式亦可受惠於公共雲端所帶來的好處。

該集團資訊技術執行副總裁麥仲民表示，「如今市場瞬息萬變，客戶需求亦不斷變化，我們需要不斷評估在哪方面以及如何為客戶創造價值。Equinix和甲骨文的解決方案為我們帶來的性能提升，正是馮氏集團滿足市場需求和提升客戶服務的關鍵。」

Equinix為Oracle PartnerNetwork （OPN）的成員，並與甲骨文深度合作，研發名為「雲鄰接（cloud adjacent）」的就地及多重雲端解決方案。

責任編輯：黃懌勤