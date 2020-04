【美國疫情】特朗普關注黑人劣勢 外媒評論：爭取選票

▲ 美國有部分州分的黑人死亡率更高達7成,美國總統特朗普在白宮記者會上表示對情況的關注。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行,美國確診數字突破40萬,其中黑人的死亡率遠遠高於白人,有部分州分的黑人死亡率更高達7成。美國總統特朗普在白宮記者會上表示對情況的關注。

特朗普在白宮記者會上表示,數據證明非洲裔美國人比其他美國人受疫情的影響更大:

「為什麼非裔美國人社區(受疫情影響的比例)比其他任何人都要超出多倍?我們想找到原因。」

(Why is it that the African-American community is so much -- numerous times more than everybody else? And we want to find the reason)

他補充道,黑人社區受到的影響是其他美國人的「三至四倍之多」:

「我們正盡一切力量來應對這個挑戰。這是巨大的挑戰。這是可怕的。」

(And we're doing everything in our power to address this challenge. It's a tremendous challenge. It's terrible.)

有外媒評論分析,特朗勝出2016年在總統大選的關鍵在於獲得非裔美國人的選票。《華盛頓郵報》報道,今年2月,特朗普團隊花費了1100萬美元製作競選廣告,講述原本被判無期徒刑的非裔美國女性Alice Johnson,在特朗普幫助下獲釋的故事;希望通過吸納更多非裔美國人的選票,為今年的總統大選備戰。

