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【美國疫情】特朗普關注黑人劣勢 外媒評論：爭取選票

環球社會熱點 19:47 2020/04/08

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美國有部分州分的黑人死亡率更高達7成，美國總統特朗普在白宮記者會上表示對情況的關注。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，美國確診數字突破40萬，其中黑人的死亡率遠遠高於白人，有部分州分的黑人死亡率更高達7成。美國總統特朗普在白宮記者會上表示對情況的關注。

【美國疫情】黑人中招死亡率高？外媒拆解3大原因

【美國疫情】將新增11萬呼吸機 特朗普：應用不着

特朗普在白宮記者會上表示，數據證明非洲裔美國人比其他美國人受疫情的影響更大：

「為什麼非裔美國人社區（受疫情影響的比例）比其他任何人都要超出多倍？我們想找到原因。」

Why is it that the African-American community is so much -- numerous times more than everybody else? And we want to find the reason

【美國疫情】美參議員斥：世衛是中國的辯護律師

【美國疫情】特朗普稱現曙光 10間企業正測試疫苗

他補充道，黑人社區受到的影響是其他美國人的「三至四倍之多」：

「我們正盡一切力量來應對這個挑戰。這是巨大的挑戰。這是可怕的。」

And we're doing everything in our power to address this challenge. It's a tremendous challenge. It's terrible.

【美國疫情】紐約悲慘里程死亡超911恐襲 仍漏報500死

【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」

有外媒評論分析，特朗勝出2016年在總統大選的關鍵在於獲得非裔美國人的選票。《華盛頓郵報》報道，今年2月，特朗普團隊花費了1100萬美元製作競選廣告，講述原本被判無期徒刑的非裔美國女性Alice Johnson，在特朗普幫助下獲釋的故事；希望通過吸納更多非裔美國人的選票，為今年的總統大選備戰。

【美國疫情】特朗普「神藥」存疑 CDC也不再推薦

蓬佩奧籲各國誠實通報疫情 被指暗諷中國

 

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