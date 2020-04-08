【第二輪防疫抗疫基金】政府推800億保就業計劃　中小企：幫到手「吊命」

新冠肺炎疫情重挫多個行業，港府剛公布的第二輪防疫抗疫基金，包括推出800億元保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼、為改良中小企融資擔保計劃，提高擔保額等。有香港中小企業界人士認為措施有用。

香港中小企促進聯會會長林國雄表示，有關措施實屬好消息，補貼措施可有助減輕中小企現金流壓力，「延長企業壽命唔洗倒閉」，且能避免裁員情況。不過，他強調政府應定立明確制度，確保僱主會將該筆補貼放發予員工。

然而，他提到，中小企租金開支壓力仍然沉重，故他希望港府可提供更多誘因予業主減租，或向企業提供更大力度租金補貼。至於待疫情緩和後，港府應著墨於創造營商環境，如可考慮派發消費劵。否則6個月後補貼結束時，業者將會失去「強心針」。

至於第二輪防疫抗疫基金措施亦會優化中小企融資擔保計劃，並會提高擔保額。他指，百分百信貸擔保金額對中小企而言幫助大，因不需銀行審批，故期望當局可盡快推出，而其公司亦會計劃申請。

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記者：蘇穎琪

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