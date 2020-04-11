【美國疫情拆局】黑人中招死亡率奇高 涉及3大原因

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【世衛捱轟分析】特朗普或棄世衛另起爐灶 全球化響喪鐘
新冠肺炎疫情演變成全球大流行，以為在疾病、死神面前人人平等？事實並非如此。美國確診數字突破40萬，然而據外媒報道，部分州分的非洲裔（即黑人）死亡率高達7成，反映美國不同種族在醫療保障、生活質素的差距。
路透社報道，據路易斯安那州，密歇根州和伊利諾伊州初步數據顯示，非洲裔美國人死於新冠肺炎的比率明顯高於美國整體人口。截至周一，路易斯安那州的新冠肺炎死亡人數達512，其中有70％以上是非洲裔美國人，該州的黑人人口僅佔全州人口33％；密歇根州的非洲裔美國人新冠肺炎死亡率達40%，該州的非洲裔美國人人口僅佔全州人口14％。
美國有線網絡電視（CNN）報道指，非洲裔美國人死亡率高企，有３大原因：
1.居住環境擠迫
黑人多住在城市，較少住在近郊等空曠地區；居住環境擠迫狹窄，有利病毒傳播
2.非裔健康保障較少
與白人相比，非洲裔美國人的健康保險覆蓋率較低，難享用醫療服務，即使懷疑確診也難以負擔檢測費用。美國外科醫生Jerome Adams表示，非洲裔美國人更多患心臟病、糖尿病和高血壓。據美國疾控中心（CDC）3月31日發表的報告，此類長期病患正是今次疫情的高危分子。
3.較少機會在家工作
封關、居家令等措施令基本業務普遍關閉，華盛頓經濟政策研究所主管Heidi Shierholz和經濟學家Elise Gould指，非洲裔和拉丁裔工人在家工作的可能遠低於白人。過著手停口停的生活，疫情爆發期間，仍要繼續工作，增加感染機會。
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