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【美國疫情】黑人中招死亡率高？外媒拆解3大原因

環球社會熱點 19:35 2020/04/08

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美國確診數字突破40萬，然而據外媒報道，部分州分的非裔死亡率高達7成，反映美國不同種族在醫療保障、生活質素的差距。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，以為在疾病、死神面前人人平等？事實並非如此。美國確診數字突破40萬，然而據外媒報道，部分州分的非裔死亡率高達7成，反映美國不同種族在醫療保障、生活質素的差距。

【非洲疫情】重挫經濟恐無力還債 加納財長籲中國伸出援手

【新冠肺炎】《刺針》：非洲國家「未準備好」 恐無法抵擋疫情

路透社報道，據路易斯安那州，密歇根州和伊利諾伊州初步數據顯示，非裔美國人死於新冠肺炎的比率明顯高於美國整體人口。截至周一，路易斯安那州的新冠肺炎死亡人數達512，其中有70％以上是非裔美國人，該州的黑人人口僅佔全州人口33％；密歇根州的非裔美國人新冠肺炎死亡率達40%，該州的非裔美國人人口僅佔全州人口14％。

美國有線網絡電視（CNN）報道指，非裔美國人死亡率高有三大原因：

1.居住環境急迫

黑人多住在城市，較少住在近郊等空曠地區；居住環境急迫狹窄，有利病毒傳播

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2.非裔健康保障較少

與白人相比，非裔美國人的健康保險覆蓋率較低，難享用醫療服務，即使懷疑確診也難以負擔檢測費用。美國外科醫生Jerome Adams表示，非裔美國人更多患心臟病、糖尿病和高血壓。據美國疾控中心（CDC）3月31日發表的報告，此類長期病患正式今次疫情的高危分子。

3.較少機會在家工作

封關、居家令等措施令基本業務普遍關閉，華盛頓經濟政策研究所主管Heidi Shierholz和經濟學家Elise Gould指，非裔和拉丁裔工人在家工作的可能遠低於白人。過著手停口停的生活，疫情爆發期間，仍要繼續工作，增加感染機會。

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