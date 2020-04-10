【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證

▲ IT人陳冠銓（Patrick）有見不少市民為買口罩上當受騙，決心自建網店售賣口罩，大眾在其網店的預售訂單款項的50%，將會存放於梁偉源蔡逸芬律師行保管，直至買家收妥貨品，款項才會送回給他。

新冠肺炎持續肆虐，專家相信本年度市民大眾都要佩戴口罩過日子，口罩繼續成為日常必需品。唯坊間有黑心商人口罩網店出現，不少市民亦上當受騙，有IT人就自建網店，為提高市民大眾信心，與律師樓合作，市民購買口罩款項先交由律師樓保管，即使店方不能發貨，亦能取回貨款。

IT人陳冠銓（Patrick）本職為應用程式編寫員，開有自家公司，近日有見不少市民為買口罩上當受騙，決心自建網店售賣口罩。「早前決定用自己公司名義建立網店，自行聯絡朋友的口罩批發公司供應貨源，並與梁偉源蔡逸芬律師行合作，希望給予市民大眾信心。」

陳冠銓解釋，大眾在其網店的預售訂單款項的50%，將會存放於梁偉源蔡逸芬律師行保管，直至買家收妥貨品，款項才會送回給他。「其實就好像買樓一樣，款項會先交由律師行，待用戶到貨，款項再由律師手上交給我。」

▲ 陳冠銓強調，平生最痛恨騙子，因為騙子是最沒有成本的，因此他自己就利用自己名義，在Shopify商登記建立網店。（受訪者提供圖片）

口罩批量每15天發貨

目前該網店 https://procureteam.hk 就有幾款口罩供應，一款為Medox外科口罩，一盒50個售價180元，網頁列明葵涌廠房製造，4月20日起發貨。另一款為Salvation Plus醫用口罩，一盒50個售價280元，資料列明中國製造，4月15日起，每15日發貨。

此外，平台上近日亦新增NWelth 細碼 KF94 口罩，一包5個，售價120元；THE GOOD 細碼 KF94 口罩一包5個，售價120元。另外亦有兩款韓國酒精搓手液供選購。

▲ 平台上有售Salvation Plus醫用口罩，一盒50個售價280元，資料列明中國製造，4月15日起，每15日發貨。（網頁截圖）

陳冠銓強調，平生最痛恨騙子，「騙子是最沒有成本的。」因此他自己利用自己名義，在Shopify上登記建立網店。「月費我選擇最高的299美金，而網店平台的支付（payment），訂單通知等事宜，都交由Shopify管理，比較有保證。」

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他補充，如果市民需要訂貨，必須在網站建立用戶帳號，只要輸入姓名、電子郵件、送貨地址即可。「因為考慮到如果匿名購買，用戶或許不能找回訂單資料，鑑於私隱問題，因此亦要求用戶輸入簡單資料就可以，只要送貨地址正確就得。」他補充，用戶一般查詢都交由自己負責，而Shopify亦有專屬程式可以幫助管理，只要有訂單，會立刻在app收到通知。

記者：李彥煒

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