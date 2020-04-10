  • 24°C
香港時間 : 2020410日 (五) 14:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證

科技 14:00 2020/04/10

分享：

IT人陳冠銓（Patrick）有見不少市民為買口罩上當受騙，決心自建網店售賣口罩，大眾在其網店的預售訂單款項的50%，將會存放於梁偉源蔡逸芬律師行保管，直至買家收妥貨品，款項才會送回給他。

新冠肺炎持續肆虐，專家相信本年度市民大眾都要佩戴口罩過日子，口罩繼續成為日常必需品。唯坊間有黑心商人口罩網店出現，不少市民亦上當受騙，有IT人就自建網店，為提高市民大眾信心，與律師樓合作，市民購買口罩款項先交由律師樓保管，即使店方不能發貨，亦能取回貨款。

IT人陳冠銓（Patrick）本職為應用程式編寫員，開有自家公司，近日有見不少市民為買口罩上當受騙，決心自建網店售賣口罩。「早前決定用自己公司名義建立網店，自行聯絡朋友的口罩批發公司供應貨源，並與梁偉源蔡逸芬律師行合作，希望給予市民大眾信心。」

陳冠銓解釋，大眾在其網店的預售訂單款項的50%，將會存放於梁偉源蔡逸芬律師行保管，直至買家收妥貨品，款項才會送回給他。「其實就好像買樓一樣，款項會先交由律師行，待用戶到貨，款項再由律師手上交給我。」

陳冠銓強調，平生最痛恨騙子，因為騙子是最沒有成本的，因此他自己就利用自己名義，在Shopify商登記建立網店。（受訪者提供圖片）

口罩批量每15天發貨

目前該網店 https://procureteam.hk 就有幾款口罩供應，一款為Medox外科口罩，一盒50個售價180元，網頁列明葵涌廠房製造，4月20日起發貨。另一款為Salvation Plus醫用口罩，一盒50個售價280元，資料列明中國製造，4月15日起，每15日發貨。

此外，平台上近日亦新增NWelth 細碼 KF94 口罩，一包5個，售價120元；THE GOOD 細碼 KF94 口罩一包5個，售價120元。另外亦有兩款韓國酒精搓手液供選購。

平台上有售Salvation Plus醫用口罩，一盒50個售價280元，資料列明中國製造，4月15日起，每15日發貨。（網頁截圖）

陳冠銓強調，平生最痛恨騙子，「騙子是最沒有成本的。」因此他自己利用自己名義，在Shopify上登記建立網店。「月費我選擇最高的299美金，而網店平台的支付（payment），訂單通知等事宜，都交由Shopify管理，比較有保證。」

【港產口罩】港人渴求香港口罩　注意港品牌未必等於香港製造

【一文看清】香港口罩在何處買？香港口罩廠+香港口罩牌子發售優惠情報 【不斷更新】

他補充，如果市民需要訂貨，必須在網站建立用戶帳號，只要輸入姓名、電子郵件、送貨地址即可。「因為考慮到如果匿名購買，用戶或許不能找回訂單資料，鑑於私隱問題，因此亦要求用戶輸入簡單資料就可以，只要送貨地址正確就得。」他補充，用戶一般查詢都交由自己負責，而Shopify亦有專屬程式可以幫助管理，只要有訂單，會立刻在app收到通知。

記者：李彥煒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

莎莎賣港產口罩3日仍有貨　口罩滯銷？（附連結，第二版）
2020/04/09
莎莎賣港產口罩3日仍有貨　口罩滯銷？（附連結，第二版）
【口罩供應】莎莎夥AlipayHK eShop出售MORDIKA口罩（附連結）
2020/04/08
【口罩供應】莎莎夥AlipayHK eShop出售MORDIKA口罩（附連結）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
2020/04/08
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【新冠肺炎】雅虎香港疫情關鍵字搜尋榜　口罩瑜珈HKTVmall成分項榜首
2020/04/08
【新冠肺炎】雅虎香港疫情關鍵字搜尋榜　口罩瑜珈HKTVmall成分項榜首
疫情 搓手液 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【有片】一文看清Iphone限制螢幕使用時間　禁小孩沉迷手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】華為5G旗艦機P40系列登港　售4988元起
【華為5G】華為5G旗艦機P40系列登港　售4988元起
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
Zoom連串安全漏洞CEO袁征道歉　承諾修正安全私隱
Zoom連串安全漏洞CEO袁征道歉　承諾修正安全私隱
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？