【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼薪金、提升融資擔保額　中小企：有如及時雨

▲ Stylux創辦人潘穎安認為，連同薪金補貼等支援，對其企業而言是「及時雨」。（Stylux Facebook圖片）

政府公布第二輪防疫抗疫基金，將會改良中小企融資擔保計劃，並會提高擔保額。8成信貸的擔保額由1500萬提高至1800萬元，9成信貸擔保則由600萬元提高至800萬元，百分百信貸擔保金額亦由200萬元提高至400萬元。

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經營奢侈品保養的Stylux生意受疫情影響，人工開支成為沉重負擔之一。早前企業亦表示有意借貸，以應付未來2至3個月的情況。Stylux創辦人潘穎安認為，連同薪金補貼等支援，對其企業而言是「及時雨」。

他續指，若然疫情持續至6月，企業將會申請百分百信貸擔保，擬借100萬至200萬元左右，主要用作解決短期現金流情況。「但如果疫情一直未能解決就後話了。」

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另外，政府亦有保就業計劃，資助薪金5成，即最高補貼額為9000元，補貼期為六個月。政府會分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放。

雖然早前坊間不少中小企要求資助為支出的8成，不過潘穎安認為就其企業而言，5成亦已經足夠。他又補充，零售、航空、旅遊及餐飲等行業所受的影響很嚴重，他們的需求或許更大。

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記者：葉泳珊

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