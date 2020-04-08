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【新冠肺炎】員工放無薪假或如常出糧？　美容院：視乎政府的停業補償

商業 19:05 2020/04/08

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新冠肺炎疫情已爆發一段時間，各行各業飽受壓力。因能政府規定，本周五即將要停業的包括美容院及按摩院。有小型美容院表示，員工的薪金安排需視乎政府的停業補貼而定；甚至有負責人表示自己亦要「搵定後路」。

位於元朗的芊芝美容纖體中心表示，疫情期間生意大減7成至8成。雖然業主有稍微減租，但負責人文小姐表示，對減輕經營壓力的幫助不大。她又透露，美容師的底薪大約1萬元左右，連同佣金則近2萬元。文稱，若然政府對於美容院的停業補貼足夠，美容院亦會繼續支付底薪；否則，美容師則需要放無薪假。

店主計劃邊開店邊搵兼職

另一間慧雲美容中心位處尖沙咀，負責人林小姐表示，自去年中的社會事件後，生意一直蝕本。再加上疫情爆發，情況雪上加霜，面臨倒閉壓力。她透露，停業期間，大約有40宗預約需要取消，有客人指「遲些再預約」；情況影響甚大。

林小姐又指，由於店內亦有售賣護膚品，早前又成功申請李嘉誠基金會的應急錢，故目前亦正在申請政府的零售業資助基金。「如果成功獲得資助，加上現存的流動資金及個人積蓄，也可捱多3個月至半年。」

她續指，以往自己有在辦公室工作的經驗，自己也有計劃找兼職幫補一下；其他員工亦憂慮前景，不過現時仍未計劃好「後路」。

【新冠肺炎】港消費者信心水平低落　首季指數有記錄以來次低

Uber香港失物認領指數　竟然遺留枕頭、單車車輪？

責任編輯：葉泳珊

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