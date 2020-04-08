科學園第二階段擴建計劃　擬明年下旬動工

▲ 查毅超表示，科學園第二階段擴建計劃預計最快明年下旬開始動工，並於三年內完成，分階段開放使用。

財政司司長陳茂波於2月底發表的《財政預算案》表示，預留30億元推動科學園第二階段擴建計劃，初步建議將在科學園內加建兩座實驗室附屬樓以及位於平台的專門實驗室。查毅超表示，科學園第二階段擴建計劃預計最快明年下旬開始動工，並於三年內完成，分階段開放使用。另配合推動再工業化，將科技為主導的發展模式投入工業邨，如：開發新興科技產品、加入高端製造流程等，強化科研及創新協作設施。

查表示，該擴建計劃樓面積約2.8萬平方米，會為整個科學園 （現時40.4萬平方米）帶來額外7%的科研空間。而目前已委託顧問進行計劃技術可行性及總體規劃研究，亦將於本年向區議會及立法會進行諮詢。

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最新《財政預算案》中預計投資於4大領域，包括推動研發、再工業化及產業發展、發展創科基建，以及支援初創企業，金額高達約118.62億元。

在推動再工業化方面，他表示會將科技為主導的發展模式投入工業邨，並提出支持工業邨升級的七大方向︰開發新興科技產品、加入高端製造流程、迎合香港生產需要（如中藥、保健產品等）、結合創新科技元素、增加技術就業機會、帶動香港創科GDP、積極投放科研投資。

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其中在將軍澳工業邨發展的數據技術中心（DT HUB）就於今年3月取得入伙紙，將用作推動智能生產、吸引高增值科技產業和生產工序，用數據提升質素，實時作出改善，以數據科技和資訊通訊科技為主要功能。先進製造業中心（AMC）則預計於2022年落成，適合創新科技、高增值、多樣性及高端訂制化生產，進行不同規模的生產原型製造。附設多種共享服務，包括物流、倉庫、原型製造、小量組裝及無塵室等。

而元朗工業邨微電子中心（MEC）及大埔工業邨精密製造中心（AMC）則預計配合不同行業需要如：中藥、微電子、食物等，以推動高科技智能生產。

記者：張寶燕