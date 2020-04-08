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科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈

科技 18:56 2020/04/08

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香港科技園公司主席查毅超今（8日）更新各項以科技協助應對時下疫情及各社會挑戰的措施情況，其中包括由本月至9月配合「防疫抗疫基金」推出為期6個月的租金寬免及補助措施。

香港科技園公司主席查毅超今（8日）更新各項以科技協助應對時下疫情及各社會挑戰的措施情況，包括：由本月至9月配合「防疫抗疫基金」推出為期6個月的租金寬免及補助措施；提供支援如改變科學園實驗室用途，配合科企加快本地口罩生產；針對培育計劃推出財務支援；以及協助園區公司如常招聘創科人才等。

＞＞＞【網上展覽】科學園首個網上職業博覽會　3月25日正式上線

查毅超表示，科技園公司會以提供技術角色，助本地口罩加快生產，如「CareHK匯愛口罩廠」日前就由科技園初創公司綠芝園（Farm66）騰出8000呎空間投產口罩。

Farm66創辦人兼行政總裁譚嗣籇曾透露，預計3月初可投產，每日生產10萬個口罩。CareHK匯愛日前亦宣將與Pricerite實惠合作，4月初在網上公開銷售200萬個口罩，當中20萬個口罩將在實惠實體店發售，每個售價1.95元。

＞＞＞【口罩供應】CareHK匯愛口罩月產1500萬個 每個售1.95元

而其他園區公司如隨賞科技（Compathnion），早前亦有推出解決方案「居安抗疫」手機App，透過地理圍欄技術，監察檢疫人士是否正在進行家居檢疫。

在財務支援方面，查表示，已於3月起為旗下三個創業培育計劃：Incu-App、Incu-Tech及Incu-Bio的成員，推出額外的資金補助，每間公司可獲資助上限為75,000港元。

另問及會否延長香港科學園、創新中心和工業邨的租戶免租期，他則表示未有定案。他補充，免租非長遠解決方案，並會視乎租戶需求予適切援助。

夥港大設西區中心啟用　培育本地大學的初創

香港科技園公司另宣布與香港大學合作建立的HKSTP-HKU iAXON（iAXON）科技園公司西區中心正式啟用，協助大學初創加入科學園生態圈。iAXON可供由港大學生、教職員及畢業生成立以專注深科技研發，並計劃將其科研成果商品化的初創企業申請進駐，成為科學園的園區公司。另正與香港中文大學及香港科技大學探討相關合作方案。

成立創科會、ELITE計劃　強化創科支援

查另提到，其於去年12月成立的香港科學園創科會（HKSTP Startups Alumni Association, SAA）目前正於籌備階段，預計5月正式推出。該創科會旨在強化初創生態圈，將提供括商業配對導師計劃、招聘服務、各類培訓及其他增值服務等，從而爭取商業機會，找尋資源，並拓展在科創生態圈的網絡。

自去年6月推出「ELITE計劃」以財務配對形式，助吸引本地及海外科企落戶科學園，投資建立科研及實驗室設施。

記者：張寶燕

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