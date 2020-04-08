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港股再失二萬四關　港府公布第二輪防疫抗疫基金

金融經濟 19:08 2020/04/08

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港股再失二萬四關

恒指全日收報23970點，跌282點或1.17%，大市成交945億元，再失二萬四關。滙豐（00005）早段逆市向好，惟午後轉跌，收市未能守穩40元水平，收報39.9元，跌0.62%。

【今日財經焦點】

【第二輪防疫抗疫基金】港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成 

恒生指數跌282點失24000點 成交不足1000億

中移動強勢跑出非追落後 洗脫「藍燈籠」之名？

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【精選投資分析】

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恒指現黃金交叉 大戶劍指重熊區

欄名 : 財經焦點速覽

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財經焦點速覽 - 恒指倒升收市 成交不足900億元
2020/04/02
恒指倒升收市 成交不足900億元
股票 香港股票 滙豐控股（00005） 恒生指數 成交

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