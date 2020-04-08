港股再失二萬四關　港府公布第二輪防疫抗疫基金

▲ 港股再失二萬四關

恒指全日收報23970點，跌282點或1.17%，大市成交945億元，再失二萬四關。滙豐（00005）早段逆市向好，惟午後轉跌，收市未能守穩40元水平，收報39.9元，跌0.62%。

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