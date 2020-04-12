【全球大流行】獨角獸缺水　風險投資者料美國三分一初創或死亡

▲ 投資者「現金為王」，紛紛撤回投資，新興「獨角獸」承受資金壓力。

新冠肺炎肆虐全球經濟一度陷入停罷狀況，投資者「現金為王」，紛紛撤回投資，新興「獨角獸」承受資金壓力。有風險投資者預計，美國獨角獸中，有三分一將會被接收或死亡。另一邊廂，熱衷投資初創的軟銀（SoftBank）創辦創人兼行政總裁孫正義估計，旗下願景基金中將有15間公司會破產，「死亡率」近兩成。

軟銀第一滴血已現

軟銀有份投資的衛星網路獨角獸OneWeb已於3月27日自願向法院申請破產﹐成為軟銀投資中第一家破產的公司。OneWeb的其他投資者包括高通、空中巴士、維珍集團、可口可樂等。另一邊廂，多間初創企業為在疫境生存，被逼大量裁員，且涵蓋各行各業。

獨角獸缺水

新冠肺炎在全球大流行，初創企業加緊「撲水」以把握新經濟機遇，但卻面對融資困難。 根據CB Insights的數據，今年第1季度的私募市場融資料達到770億美元，按季下降超過16%，按年下降近12%。

軟銀集團早前撤銷對共享辦公室WeWork共30億美元（約234億港元）的投資計劃。WeWork近日宣布將會控告軟銀，指其違反協議下應行使的義務，缺水情況可見一班。另一邊廂，旅行住宿平台Airbnb 亦傳四周「撲水」， 尋找更多融資方式。最新消息指，Airbnb 獲私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）及Sixth Street Partners以債券加股權的形式進行投資，獲得10億美元（約78億港元）融資，但估值大幅下調。外電報道，Airbnb 於3月初將2017年的估值下調由310億（約2418億港元）美元至260億美元（約2028億億港元）。

孫正義料旗下投資至少15間企業破產

疫情威脅獨角獸生存空間，有風險投資者預計，美國獨角獸中，三分之一將會蓬勃發展，三分之一會令人失望，三分之一會被接管或死亡。孫正義近日接受《富比士》 訪問時表示，預計軟銀旗下願景基金88項投資中，「將有 15 間公司會破產」，即死亡率達17%。 不過，孫正義補充指，只要有同樣或類似數量的初創成功，就能撫平或超越投資的損失 。

相關文章：

【獨角獸危機】孫正義：旗下15家初創企業瀕臨破產

WeWork控告軟銀違反協議 要求軟銀執行234億元投資計劃

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析