三星推出全球首款8K量子電視系列　提升用戶家庭娛樂體驗

▲ 三星（Samsung）早於CES 2020展前已經公布將於今年推出的新產品，當中包括一系列的新屏幕及電視，當中以全球首部8K無邊框電視Q950TS系列最為觸目。

三星（Samsung）早於CES 2020展前已經公布將於今年推出的新產品，當中包括一系列的新屏幕及電視，當中以全球首部8K無邊框電視Q950TS系列最為觸目。

這款全新旗艦產品採用獨特的無盡屏幕設計，配以2.3mm的纖薄邊框，達99%的屏佔比，讓用戶可善用空間之餘，亦可更專注於影像內容。另外，為滿足不同用戶的需要，2020 QLED 8K電視中同時新加入Q800T系列。新推出產品均搭載第二代8K量子人工智能處理器，支援8K AI升頻與深度學習功能，分析和識別內容，自動將影像提升至8K解像度。QLED 8K系列產品可播放原生8K內容，亦支援業界最新的8K AV1編碼，以更佳的壓縮率在電視上串流8K影片。Samsung更積極與YouTube等夥伴合作，創造更多串流原生8K內容的途徑。

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同時，其主體追蹤環迴聲效+（Object Tracking Sound+）功能，能隨著屏幕影像所移動，令播放影像更有立體感，以及高質的場景音效。而主動式抗噪聲效（Active Voice Amplifier）則能偵測家居噪音，調整播放音量並自動強化聲音的清晰度，以減少觀賞過程中因攪拌機或吸塵器等噪音所造成的干擾。

此外，QLED系列電視將配備Samsung量子點技術，比一般LED屏幕的顏色鮮豔、光亮得多，能顯示出100%色域空間。而且，配合點陣列背光（Direct Full Array）技術和Dual LED 技術，完美控制屏幕背光區域，精確地調整背光；並通過額外的LED背光控制色溫，雙LED亦具有新增的暖色LED，有助於平衡色彩和亮度，加強影像的色調、對比度和可視角度。

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三星電子香港消費電子及企業業務副總裁傅梅表示，日常生活中，例如工作、運動，甚至網上購物，都會接觸到不同的屏幕，Samsung結合AI功能與8K技術，為家居提供更生動的觀影體驗及更豐富的智能生活。全新QLED 8K系列實現了Samsung引領業界並推廣8K產品發展的承諾，為市場帶來前所未有的觀賞體驗，為未來開創更多可能性。

責任編輯：施雯雯

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