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大摩睇淡內險股　唯獨一隻走得甩

股樓投資 19:00 2020/04/08

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大行摩根士丹利（大摩）發表最新研究告，指內險板塊經過調整後，預測今年市盈率會跌至6倍，以反映保險銷售下跌及未來不明朗因素。被吹風唱淡下，行業股份股價今日普遍隨大市下挫。

該行指，行業股份現時估值縱使回落至較吸引水平，惟未來6個月缺乏催化劑，加上不少城市仍實行社交隔離措施，估計行業今年新業務價值增長按年僅得2%，故下調中港保險行業評級，由「吸引」下降至「與大市同步」。行業多隻股份亦遭大摩削目標價，龍頭股中國平安（02318）目標價由114元下調至94元，維持增持評級，股價今年微跌0.7%，收報76.25元；另一內險龍頭中國人壽（02318）被大幅下調目標價，由23元降至15元，股價今日跌近2.3%，收報15.48元，高於該行目標價。

新華保險（01336）遭大摩下調評級至「減持」，股價今日急跌4.4%，收報24.15元；板塊只有人保集團（01339）一隻股份，獲大摩提升評級，由「與大市同步」提升至「增持」，但目標價則由3.6元減至3元，股份今日跌2.3%，收報2.52元，與大摩下調後的目標價，仍有接近20%距離。

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撰文 : 葉志偉

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