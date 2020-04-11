【世衛捱轟分析】特朗普或棄世衛另起爐灶 全球化響喪鐘

新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）作為全球公共衛生機構的領頭羊，實在責無旁貸，繼英國國會倡議另起爐灶後，美國總統特朗普威脅停止撥款世衛，如今更傳出美國政府準備下周行動，削減資助兼籌備另立組織。領導西方的美英兩國先後開火，危在旦夕的豈止世衛，更是為全球化體制敲響喪鐘。

世衛應對疫情差劣，引爆全球疫情

發展中國家主導，全球化組織變質

已發展國家推倒重來，重建新秩序

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台

疫情去年底在中國武漢爆發後，短短兩三個月之間便傳遍整個地球，主要歸咎於各國未有及早對疫情最初爆發地的中國封關。而當初力阻封關的世衛，自然成為最大罪人。

平心而論，在今次新冠肺炎疫情處理上，世衛的做法確實存在重大偏差，就像當初反對公眾戴口罩，而明目張膽地介入政治，並放棄以守護公共衛生作為首要考慮。

例如，封關防止傳染病散播，本來就是常識之內，世衛卻顧慮會否傷害某個群體感情；病毒以最初爆發地取名，是舉世接受的慣例，世衛卻宣稱會歧視中國武漢。諸如此類事件，都顯出世衛做法離題萬丈、越俎代庖，跟公共衛生的本業毫無關係。

在疫情之下，美國落得「雞毛鴨血」，包括金融中心的紐約在內，全國40多個州被迫封關，令美國經濟在大選前夕陷入癱瘓，爭取連任的特朗普自然怒不可遏。美國作為資助世衛最多的國家，出手懲罰世衛只是時間問題。

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回首過去，全球化在二戰後和冷戰後開始加速推進，西方國家在世衛及其頂上組織聯合國體制，引進了愈來愈多的發展中國家，並賦予更多權力，讓後者領導各個組織。

然而，這些全球化組織就仿如辦公室政治，人一多，便產生各式各樣的小圈子，是非隨之而生；各國也一樣，彼此背負不同價值觀和利益，形成一個個利益集團，在聯合國和世衛當中互相較勁。

全國化組織大體都是採取一國一票（當中也有例外，包括聯合國安理會常任理事國的否決權），以致發展中國家得以仗著「國多勢眾」的優勢，逐步從已發展國家手上取得組織的主導權，所顧及的利益也隨之轉移。

世衛的不堪盡現人前，成為美國為首的已發展國家整肅世衛、以至其他全球化組織的契機。親密盟友英國亦開始為此鋪路，英國下議院外交委員會提交報告，倡議成立「二十國集團公共衛生組織」，實行破舊立新。

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畢竟，特朗普本身就不是全球化的擁護者，並視之為眼中釘，故此另起爐灶，對他來說是毫無包袱，甚至樂見其成。

當世衛瓦解，之後輪到哪個組織，目前尚且說不準，但肯定是，潘多拉盒子一旦打開，一眾全球化組織勢將如骨牌般相繼倒下，並重塑新的國際秩序。