【世衛捱轟】美英接力開火 全球化響喪鐘（訂戶專享） 環球政治 18:28 2020/04/08 分享： 新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）作為全球公共衛生機構的領頭羊，實在責無旁貸，繼英國國會後，美國總統特朗普更威脅停止撥款世衛。領導西方的美英兩國先後開火，危在旦夕的豈止世衛，更是為全球化體制敲響喪鐘。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享） 2020/04/07 蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享） 【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享） 2020/04/03 【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享） 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享） 2020/04/03 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享） 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 2020/04/02 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 疫情 外交 全球化 傳染病 特朗普 美國 聯合國 世界衞生組織 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入