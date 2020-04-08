【世衛捱轟】美英接力開火 全球化響喪鐘（訂戶專享）

新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）作為全球公共衛生機構的領頭羊，實在責無旁貸，繼英國國會後，美國總統特朗普更威脅停止撥款世衛。領導西方的美英兩國先後開火，危在旦夕的豈止世衛，更是為全球化體制敲響喪鐘。

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