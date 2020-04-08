  • 21°C
香港時間 : 2020408日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【世衛捱轟】美英接力開火 全球化響喪鐘（訂戶專享）

環球政治 18:28 2020/04/08

分享：

新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）作為全球公共衛生機構的領頭羊，實在責無旁貸，繼英國國會後，美國總統特朗普更威脅停止撥款世衛。領導西方的美英兩國先後開火，危在旦夕的豈止世衛，更是為全球化體制敲響喪鐘。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

最新專欄文章 更多

蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享）
2020/04/07
蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享）
【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享）
2020/04/03
【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享）
【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享）
2020/04/03
【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享）
【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享）
2020/04/02
【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享）
疫情 外交 全球化 傳染病 特朗普 美國 聯合國 世界衞生組織 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【南韓疫情分佈】首爾所有娛樂場所關閉至19日

下一篇文章

聯儲局前主席伯南克：美國今季經濟或萎縮逾30%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住
【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間18:00）
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
【美國疫情分佈圖】確診突破40萬 紐約死亡再創新高
【美國疫情分佈圖】確診突破40萬 紐約死亡再創新高