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【不派息】英險企應監管要求暫停派息 保誠挫近4%

金融經濟 18:18 2020/04/08

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以英國為基地的保誠今日股價挫近4%，跑輸大市

繼滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等以英國為總部的銀行被英國監管部門叫停派息後，英國保險公司亦面臨同樣要求。消息拖累保誠 （02378） 股價挫3.9%，報100元。

英國保險公司Aviva、Direct Line Insurance 和RSA Insurance 均表示，董事會已決定撤回派發末期股息，而這一決定是基於英國金融行為監管局（FCA）等監管機構的指示。

Aviva原計劃派發每股30.9便士（即約2.95港元）末期股息，現表示將重新考慮向普通股股東派息；Direct Line則指會將21.6便士（即約2.06港元）的股息與上半年收益一起審查。

上述保險公司均表示，仍然保持良好的資本狀況，惟董事會認為最明智的做法是暫停派息。

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