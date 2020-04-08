聯儲局前主席伯南克：美國今季經濟或萎縮逾30%

美國疫情持續，勢嚴重衝擊經濟。美國聯儲局前主席伯南克預計，美國經濟今季萎縮逾30%，但可在疫情後迅速復元。他解釋，美國為抗疫所頒的居家令打擊商業活動，料需幾年時間，美國經濟才能重新站穩陣腳。

【美國疫情】特朗普「神藥」存疑 CDC也不再推薦

美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台

曾在2008年帶領聯儲局減息至零的伯南克（Ben Bernanke）在活動發表演說指出，目前的抗疫封鎖措施令經濟急劇下滑，不應與大蕭條比較，大蕭條持續了12年。伯南克亦是研究大蕭條的學者。

伯南克表示，今次疫情像一場自然災害，應對行動更像緊急救援，推出的救市方案屬非典型刺激措施或僅起抵禦衰退之用。他對華府的財政政策和聯儲局的貨幣政策，感到「十分滿意」。

【美國疫情】「如饑餓遊戲」病毒檢測慢低估確診

【美國疫情】紐約警隊高危 中招率高市民5倍

不過，伯南克認為，可能需推出更多措施。例如，聯儲局可繼續擴大資產負債表及銀行放貸，保持市場流動性 。他相信，如果能盡快壓制疫情，經濟肯定會迅速反彈，所需時間可能較金融海嘯後短得多。

惟他警告，疫情或留下部分永久創傷，如不少小型企業將永遠不能復元，導致行業集中程度提高，因消費者擔心發生另一次危機，而保持審慎。

【美國疫情】官員1月書面預警 特朗普：剛剛才見到

【美國疫情】美參議員斥：世衛是中國的辯護律師

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l