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【林鄭月娥人工】特首減薪一成　一文看清上市公司董事及高層減薪幾多？

金融經濟 19:41 2020/04/08

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新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，香港經濟大幅下滑，繼多家上市公司宣布董事及高級管理層減薪後，特首林鄭月娥、全體司局長及特首辦主任將會減薪一成，維持12個月，為第二輪防疫抗疫基金的一部分。林鄭月娥雖然願意減薪一成，據本報統計發現，近月至少18間上市公司高層自願減薪，但林鄭月娥的減薪幅度明顯不及各上市公司的董事及高級管理層。

航空 國泰航空 （00293） 主席及行政總裁減薪30% ，其他執行董事減薪25% 維持9個月
餐飲 翠華控股 （01314） 執行董事及高級管理層減薪30% 維持3個月
首灃控股 （01703） 主席、行政總裁及執行董事減薪30% 維持2個月
富臨集團 （01443） 執行董事減薪50%，高級管理層減薪20% 維持1個月
敘福樓 （01978） 主席及副主席減薪50% 3月開始
太興集團 （06811） 執行董事及高級管理層減薪20% 維持3個月
唐宮中國 （01181） 3位創辦人、執董兼控股股東主動不收取2月酬金，而其他主要高級管理成員亦願意將2月的酬金減半 維持1個月
零售 威高國際 （01173） 執行董事減薪60% 維時3個月
時富投資 （01049） 實惠執行董事減薪40%，中、高級管理層平均減薪20% 維持4個月
佐丹奴 （00709） 主席減薪50%，執行董事及香港高管減薪30% 維持3個月
迪生創建 （00113） 執行董事減薪70% 維持3個月
莎莎國際 （00178） 執行董事減薪75%，高級管理層減薪40% 維持3個月
尚晉 （02528） 執行董事減薪50%，高級管理層平均減薪30% 維持3個月
周大福 （01929） 執行董事由2月至4月減薪30% 維持3個月
傳媒及出版 星島 （01105） 3月起，執行董事及高級管理人員將會減薪25% 直至另行通知
其他上市公司 利豐 （00494） 行政總裁馮裕鈞、主席馮國綸、執行董事彭焜耀減薪100% 為期3個月
香港建設 （00190） 全體執行董事自願減薪1成 維持6個月
中國再生能源 （00987） 全體執行董事自願減薪1成 維持6個月

相關文章：【第二輪防疫抗疫基金】港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成 （不斷更新）

若與非上市公司的高級管理層相比，林鄭月娥的減薪幅度又相差幾遠?

主題樂園 香港迪士尼 行政管理人員減薪20%至30% 4月開始
海洋公園 行政級人員減薪33% 3月開始
航空 香港航空 高級管理層減薪20% 維持4個月

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