【林鄭月娥人工】特首減薪一成　一文看清上市公司董事及高層減薪幾多？

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新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，香港經濟大幅下滑，繼多家上市公司宣布董事及高級管理層減薪後，特首林鄭月娥、全體司局長及特首辦主任將會減薪一成，維持12個月，為第二輪防疫抗疫基金的一部分。林鄭月娥雖然願意減薪一成，據本報統計發現，近月至少18間上市公司高層自願減薪，但林鄭月娥的減薪幅度明顯不及各上市公司的董事及高級管理層。
|航空
|國泰航空 （00293）
|主席及行政總裁減薪30% ，其他執行董事減薪25%
|維持9個月
|餐飲
|翠華控股 （01314）
|執行董事及高級管理層減薪30%
|維持3個月
|首灃控股 （01703）
|主席、行政總裁及執行董事減薪30%
|維持2個月
|富臨集團 （01443）
|執行董事減薪50%，高級管理層減薪20%
|維持1個月
|敘福樓 （01978）
|主席及副主席減薪50%
|3月開始
|太興集團 （06811）
|執行董事及高級管理層減薪20%
|維持3個月
|唐宮中國 （01181）
|3位創辦人、執董兼控股股東主動不收取2月酬金，而其他主要高級管理成員亦願意將2月的酬金減半
|維持1個月
|零售
|威高國際 （01173）
|執行董事減薪60%
|維時3個月
|時富投資 （01049）
|實惠執行董事減薪40%，中、高級管理層平均減薪20%
|維持4個月
|佐丹奴 （00709）
|主席減薪50%，執行董事及香港高管減薪30%
|維持3個月
|迪生創建 （00113）
|執行董事減薪70%
|維持3個月
|莎莎國際 （00178）
|執行董事減薪75%，高級管理層減薪40%
|維持3個月
|尚晉 （02528）
|執行董事減薪50%，高級管理層平均減薪30%
|維持3個月
|周大福 （01929）
|執行董事由2月至4月減薪30%
|維持3個月
|傳媒及出版
|星島 （01105）
|3月起，執行董事及高級管理人員將會減薪25%
|直至另行通知
|其他上市公司
|利豐 （00494）
|行政總裁馮裕鈞、主席馮國綸、執行董事彭焜耀減薪100%
|為期3個月
|香港建設 （00190）
|全體執行董事自願減薪1成
|維持6個月
|中國再生能源 （00987）
|全體執行董事自願減薪1成
|維持6個月
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若與非上市公司的高級管理層相比，林鄭月娥的減薪幅度又相差幾遠?
|主題樂園
|香港迪士尼
|行政管理人員減薪20%至30%
|4月開始
|海洋公園
|行政級人員減薪33%
|3月開始
|航空
|香港航空
|高級管理層減薪20%
|維持4個月
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