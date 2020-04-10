【創業兵團】小店推健康零食　堅拒添加劑吸客

▲ Eat Better創辦人劉頴欣認為，保持資金及貨存靈活是創業的成功關鍵之一。（陳智良攝）

近年都市人開始注重健康，不少人都從飲食着手，藉控制飲食及慎選食物，去保持體形及健康。本地小店Eat Better主攻各類健康零食及冷凍食品包，其創辦人劉頴欣稱，港人生活忙碌又關心健康，盼可藉推出健康食品助客戶解決痛點。

冷凍食品包 沸水加熱即食

不論是上班或是在家休閒時，不少人總愛零食傍身，為生活添點味道。近年不少人開始傾向選擇果仁等超級食物（superfoods）。劉表示，果仁屬可每天食用的小食，亦是素食者可選擇的零食之一。可是坊間不少有添加味道的果仁產品，含有高糖或高鹽，甚至有多種味精，令果仁的糖分或鈉含量增加。

有見及此，品牌的果仁產品均不含任何味精、防腐劑、添加劑，亦沒有添加食油。她指出，其果仁均從美國及印度進口，繼而在本地以人手加工製造。「雖在美國及印度進口或會令產品的成本增加，但公司堅持選用，為的是保持產品質素。」該品牌的果仁現有香辣青檸、楓糖玉桂和黑松露等口味，讓客人有不同選擇。

同時，品牌亦推出同樣不含任何味精或防腐劑的冷凍食品包。「不少港人生活忙碌，沒足夠時間煮食，而冷凍食品包即可為客戶提供方便快捷的住家菜選擇。」她補充，客戶只要把整個食品包直接放入沸水，加熱5至10分鐘後即可食用，過程中亦可保持廚房整潔，達至省時省力的效果。

社企創業冀大眾重視抑鬱影響 網上推廣接觸各界

劉坦言，創業其中一項挑戰是資金運用，由於加工及製造不同產品，品牌需設立合規的食物工場。此外，要做到產品不含防腐劑，令品牌在安排貨存時必須更審慎。「接到定單後才加工製造，讓客人可享用新鮮的食物，同時控制存貨更具彈性。」她另指，經營小店亦要有應變力，遇有突發事情需冷靜面對。她舉例，曾於送貨期間遇上貨車爆胎，要處理貨車之餘，亦要馬上跟進送貨事宜，務求保持服務質素。

網銷＋限定店 避租金壓力

她又透露，品牌的每月平均收入都有穩定上升，每月營業額達5位數。可是她強調，暫仍打算以網上平台及期間限定店形式銷售產品。「若長期租用實體店，租金會帶來壓力。而在合適的位置設期間限定店，更具彈性亦可達至實體店之效。」她另指，品牌以往一方面以社交平台作宣傳，同時亦會藉限定店及參展的形式進行實體宣傳，可是，受到近日新冠肺炎疫情影響，不少展覽及活動均取消，令品牌的業務受影響。

未來，品牌除了繼續研發及推出不同口味的小食及新菜式，亦會推出辣椒醬等醬料。業務方面，現已有酒店及企業客主動訂購其零食產品，品牌產品亦在不同的網上購物平台上架，拓展零售渠道。

記者：楊匡然



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