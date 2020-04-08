美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台

▲ 美眾議員促國會拒撥款世衛 直至譚德塞下台

美國疫情嚴峻，成為新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的重災區，美國總統特朗普（Donald Trump）指責世界衛生組織（WHO）需為疫情全球大流行負責，考慮停止資助世衛。美國有眾議員提案，要求國會不撥款，直至世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台。

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共和黨眾議員雷斯琴薩萊爾（Guy Reschenthaler）向國會提案，促請美國應暫停對世衛的捐款，直到譚德塞辭職，並成立一個國際委員會調查世衛。

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提案又引用了世衛在1月14日發布的一條Twitter帖文，稱經中國當局進行的初步調查表明，新冠肺炎並未在人與人之間傳播，譚德塞又指絕對不懷疑中國發放資訊的透明度。

雷斯琴薩萊爾指，美國作為世衛最大捐獻國，不應浪費美國納稅人辛苦賺來的錢去傳播中方的謊言。

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根據世衛的捐款網頁，2018至2019年度的成員國捐款共有9.57億美元，在主要成員國中，美國捐款佔最多，為2.37億美元，佔25%。而第二位日本佔比不到10%，中國則在日本之後排第三。

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