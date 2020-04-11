【口罩供應】創科研究院NAMI納米纖維口罩　標榜本地製造

▲ 納米及先進材料研發院（NAMI）的納米技術已經用於製造納米纖維口罩NASK。（受訪者提供圖片）

政府近年積極投資創科科研，本地就有納米及先進材料研發院（NAMI），擁有納米科技、環保、電子能源等領域專利，惠及業界及社會大眾，推動經濟增長及可持續發展。

納米纖維口罩比N95更透氣

NAMI於2017年已與本地公司盈宗製藥合作研發納米纖維口罩。NAMI營運總監姚惠嫻姚惠嫻表示，其實該技術已經存在多年，但未完全發掘其實際效用。「研究院於2013、2014年間鑽研技術，並觀察看市場需要，發現可將納米纖維技術應用在口罩，而以往合作開的公司亦覺得有興趣參與，最終於2016年完成項目。」

▲ 納米及先進材料研發院（NAMI）營運總監姚惠嫻表示，研究院有多項技術專利，主力研發環保、電子、能源、建築及保健五大範疇技術。（受訪者提供圖片）

據了解，研發的納米纖維口罩標榜100%香港製造，透過融合納米技術製造的濾芯，除有超過99%殺菌率和過濾效率，亦有高透氣度。這項創新的納米纖維應用亦於2016年第44屆日內瓦國際發明展中獲得銀獎殊榮。姚指出，該納米纖維口罩比醫學口罩標準更高。「可做到N95甚至可以做到N99程度，但就比N95更透氣，適合長時間佩戴。」

她指出，新冠肺炎疫情下，大眾市民紛紛搶購口罩，早前口罩都在HKTVMall有售，但目前市面或出現斷貨，而口罩亦會供應醫管局。

此外，NAMI亦有「納米氣泡」技術，協助解決公共衛生問題，如可做到清洗廁所、泳池、公共噴泉設施等。「技術醞釀已有3、4年，有本地種菜、養魚公司試用，而技術亦可應用於如洗衣機等方面。」她解釋，技術可將氣泡變到納米般細小，可以不需要用清潔劑、消毒液等破壞環境化學物質，而清潔效果亦更佳。

▲ 新冠肺炎疫情下，大眾市民紛紛搶購口罩，早前口罩都在HKTVMall有售納米纖維口罩NASK，但目前市面或出現斷貨，而口罩亦會供應醫管局。（資料圖片）

NAMI於2006年由香港政府創新科技署成立，姚惠嫻表示，研究院有多項技術專利，主力研發環保、電子、能源、建築及保健五大範疇技術。「目前NAMI有3萬呎實驗室，每項研究領域都有自己實驗室，計劃2年後，如果科學園有地方會再擴展。」姚補充，NAMI研發新技術後，出資企業能優先得到技術使用權，企業會負責處理後續生產事務。

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針對業界做應用研究 產品1年半推出市場

納米及先進材料研發院（NAMI）目前有超過190個科研專才，該公司營運總監姚惠嫻表示，大概7成員工為本地大學畢業，當中亦有外國以及內地科研人員，一半以上有博士學位，亦有行業相關經驗。「科研人員有來自電子、化工、物料、生物、化學及機械工程等背景」。

▲ 目前NAMI有3萬呎實驗室，每項研究領域都有自己實驗室，計劃2年後，如果科學園有地方會再擴展。（受訪者提供圖片）

姚表示，公司基本做應用研究為主，因為知道業界困難在哪，針對各種問題做研發。「研發項目大概18個月，約1年半左右，就可以完成並好快推出市場。」

除了納米纖維技術，該公司亦有5G熱管理技術，可以幫助鋰電池抵受高溫、低溫。「現時IoT產品需將電池放在戶外，例如5G設備，我們就研發物料幫助釋放熱量，專利亦得到國際獎項認可。」

記者：李彥煒

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