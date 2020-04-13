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【阿里美團】支付寶改版參考美團　阿里開新徑挑戰「本地生活」市場

金融經濟 21:44 2020/04/13

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科網巨頭對戰未因疫情停下來，阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶（內地版）更新版本後，應用程序介面與美團點評 （03690） 十分相似。改版後的支付寶介面，首頁都有與現時美團App 首頁介面同類的外賣、美食和玩樂、酒旅、電影入口。換言之，阿里巴巴繼兩年前整合餓了麼及口碑後，再以支付寶與美團爭奪「本地生活」戰場，而阿里改版支付寶入局，勢必要在本地生活領域掰回一局。

改版後的支付寶及美團App界面，左為支付寶，右為美團。

相關文章：【科網混戰】阿里巴巴加快本地生活服務布局　防美團異軍突起

支付寶迎戰美團

阿里巴巴2019年整合餓了麼及口碑，劍指美團，外賣大戰愈加激烈，最終以美團絕對領先勝出。截至2019年底，根據內地智氪研究院數據，在外賣業務市場份額佔比上，阿里的市佔率為30%至33%左右，美團市佔率保持在67%至70%，形成三七分的市場分布。

隨後阿里進行管理層調任，胡曉明（外號「孫權」）去年底接掌螞蟻金服CEO後，今年初再兼任阿里巴巴本地生活服務董事長。胡曉明接手後的阿里本地生活服務亦進行新一輪組織架構調整，口碑和餓了麼合併調整為3個事業群：到家、到店、商家中台和創新；另有三個事業部：物流事業部（即時配送事業部），新零售和生活服務。

胡曉明在3月10日宣布支付寶改版，升級為數字生活開放平台，口號「支付就用支付寶」變為「生活好，支付寶」。以支付工具為核心的支付寶，被賦予了「生活」的重任，其背後目的不言而喻。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里孫權領軍「生活好，支付寶」改革　美團突遭夾擊

支付寶為阿里本地生活引流

根據QuestMobile數據顯示，截至2020年2月，作為支付工具的支付寶月活躍用戶數（MAU）達6.7億，用戶規模僅次於微信和QQ。

流量巨大的支付寶也發揮出引流量的作用，根據阿里巴巴資料披露，2019年第一季餓了麼有30%新増用戶，是由支付寶及淘寶轉化而來；第三季及四季，阿里系之間的用戶轉化，僅通過支付寶獲取的比例達到39%和48%。

支付寶改版後，意味作為支付工具的同時，也成為阿里本地生活的流量入口和補貼入口。

補貼能否吸引用戶轉平台？

互聯網大戰熱衷於「補貼」這種燒錢的武器，不同於電商平台針對商品補貼的戰略，外賣平台的鋪貼策略為「會員補貼制」。

支付寶改版後，推出3月18日至4月6日支付寶城市生活周集卡領生活費等活動。不過，外賣平均單價相對較低，每單補貼差額在1至2元，且外賣行業用戶忠誠度普遍高於其他行業，去年美團及餓了麼採取該策略搶攻市場，惟市場份額未見變化。而支付寶續採取策略能否刺激用戶換平台仍待觀察。

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