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【新冠肺炎】雅虎香港疫情關鍵字搜尋榜　口罩瑜珈HKTVmall成分項榜首

商業 17:39 2020/04/08

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雅虎香港(Yahoo)公佈，過去3個月「疫情關鍵字搜尋人氣榜」結果，口罩、瑜珈、氣炸鍋、HKTVmall、Zoom、愛的迫降及道指，分別登上7個分項的榜首。(HKTVmall網站圖片)

新冠肺炎疫情下，港人留在家中，網絡成為不可或缺的一環。雅虎香港(Yahoo)公佈，過去3個月「疫情關鍵字搜尋人氣榜」結果，口罩、瑜珈、氣炸鍋、HKTVmall、Zoom、愛的迫降及道指，分別登上7個分項的榜首。

全港口罩供不應求下，「十大熱搜抗疫用品關鍵字」口罩及mask穩佔防疫用品頭兩位。早前網上傳言廁紙缺貨，廁紙成熱搜第3位，漂白水、酒精搓手液亦榜上有名。「十大熱搜身心健康用品及人物」中， 瑜珈成首位，與行山有關的行山路線、 行山鞋、郊野公園及行山裝備，分別登第2、4、8和10位。

【疫市營商】全球防疫物資難撲　多少品牌「轉行」賣口罩？

【港產口罩】Oxyair Mask兒童口罩5月1日開售　每盒60元30個獨立包裝

外出吃飯風險高，市民多傾向在家煮飯，「十大熱搜家品及電器」中，一系列煮食用具搜尋率亦因而攀升，當中氣炸鍋登榜首，蒸焗爐、麵包機、焗爐亦榜上有名。因疫情關係，空氣淨化機及空氣清新機分別套得第2及3位。

港人減少外出為網購帶來商機。「十大本地熱搜網購平台」中，以擲20萬購口罩生產機的HKTVmall成榜首。屈臣氏網售口罩，系統最高峰時輪候人數達149萬人次，使屈臣氏成第2位。供應日常生活所需的百佳及惠康分別是第3及5位。

【疫市營商】HKTVmall大埔翠怡花園開新店

「十大熱搜停課不停學網上學習工具」中，網上會議平台Zoom成為榜首。「十大熱搜在家娛樂節目」以韓劇《愛的迫降》為榜首。「十大熱搜金融商業關鍵字」中，美國股市大跌道指逾30年最差季度表現，令道指穩佔榜首，財政預算案及全民派錢一萬分別是第2及第3位。

【新冠肺炎】宅在家有咩做？　金泰希新劇等你看

責任編輯：朱悅瀅

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