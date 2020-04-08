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【第二輪防疫抗疫基金】港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成 （不斷更新）

金融經濟 19:05 2020/04/08

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港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及1375億元。

港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及規模達1375億元，當中包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，上限為員工薪金的一半或每月9000元，以較低者作準，資助多個受疫情影響行業，企業必須承諾不裁員。第二輪防疫抗疫基金其他新增寬免措施，包括港鐵7月起減價兩成等。

連同早前推出的支援措施，港府推出疫情紓困措施涉資2900億元，佔香港GDP 9.5%，比例與美國、新加坡等經濟體相若。

與此同時，特首林鄭月娥﹑全體司局長及特首辦主任未來12個月減薪一成。

本文會不斷更新第二輪防疫抗疫基金最新消息：

【19：05】林鄭月娥稱，希望今年能重辦書展，動用4000萬元，令大部分出版業界可以免費參展，「令大家可以重新出發」。

【18：59】航空業受重創，運房局局長陳帆稱，機場旅客由以往每日20萬減至不足2000人次，需要額外措施，包括機管局會向航空公司購買50萬張機票，為未來吸引旅客作準備，也保障航空公司現金流；機管局另會推出免租安排。

【18：55】林鄭再次籲業主減租，否則商場很快變成空空如也，而部分業主已答應。

【18：50】工資補貼的金額合理，若工資補貼額太小，僱主難以繼續聘請員工，而最高9000元的補貼金額，已令工資補貼計劃總額高達800億元。

【18：45】陳茂波指幾輪防疫抗疫措施總額近2900億元，佔GDP的比例與美國星澳水平大致相若，無意因防疫抗疫而發債。

陳茂波稱最近曾見評級機構，知悉港府正籌備防疫抗疫基金，評級機構亦認同要避免經濟出現下滑，推出支援措施是必須的。

他指，雖然來年赤字會較大，但財政儲備仍有8、9000億元，相當於14、15個月開支，財政是相當穩健。

【18：42】行會非官守成員的薪酬會否調整，由他們自行決定，港府不會強加他們身上。

【18：40】林鄭月娥拒絕承諾﹐不會對以罷工要求封關防疫的醫護人員「秋後算帳」。

她稱，醫管局作為僱主，與員工之間的問題，將按法律及人力資源管理守則處理，與政府無關。

【18：39】林鄭月娥稱，官員減薪的決定早已進行開始討論，並非最近才開始。

【18：38】被問到政府向僱主資助會否造成漏洞、僱主收資助後結業，林鄭月娥稱，保障員工是防疫措施首位，今輪措施起碼有7成（800億元）放在員工上。

她續指，由於僱主直接與僱員有關係，因此是最快的方法，若發現有裁員，政府會收回資助甚至施加附加費用，而且申請保就業的工資補貼資料會公開發放，供僱員查閱

【18：35】港府財政儲備減少到介乎8000至9000億元，但陳茂波稱，香港公共財政仍然穩健。

【18：32】估計多輪措施對本地生產總值有約5%的緩衝。

【18：31】財政司司長陳茂波指，疫情持續多久不能確定，因此要避免大規模失業，政府必需要果斷推出具力度的撐企業、保就業、紓民困的措施。

【18：30】特首林鄭月娥、全體司局長及特首辦主任將減薪一成，為時12個月。

【18：29】財政預算赤字將擴大至2766億元，佔本地生產總值9.5%，但疫情對香港經濟帶來幾乎災難性影響，因此政府需要動用積存多年的儲備。

【18：28】整個措施總值1375億元，包括防疫抗疫基金1095億元、信貸保證117億元、少收收入等。

【18：27】建議保險公司為客戶提供供款寬限期，以免影響人壽、醫療保險供款。保監局亦協助各保險公司。

金管局亦多番出手，透過調整監管準則 多輪工作共釋放1萬億元貸款空間以及還息不還本安排。

【18：26】機場管理局同意，向航空公司提供20億元的額外管理措施。

【18：25】對所有學生貸款的還款人，會自動提供免息延長還款期，為時兩年，料有20萬人受惠。

【18：24】延長4個月非住宅帳戶的水費減免，將可享連續12個月的水費減免。

【18：23】7月1日起港鐵減費20%，損失由政府支付。

【18：22】豁免醫護人士未來3年註冊及登記費。

【18：22】港府會加大減租幅度 由百分之50%，提高至減70%。

【18：20】改良中小企融資擔保計劃，提高擔保額，八成信貸擔保額由1500萬提高至1800萬元，九成信貸擔保，由600萬元提高至800萬元，百分百信貸擔保金額，由200萬元，提高至400萬元。

林鄭料涉及信貸額達1830億元，建議借八成、九成都提供特惠利息，不超過3厘。

【18：17】港府招聘1萬個公務員，開設5000名青年實習生職位。

【18：16】開創就業職位，未來兩年，政府會在公營及私營創造3萬個中短期職位，總值60億元，為時12個月。

【18：15】失業領取綜緩申請方面，將失業人士的資產上限放寬一倍，讓更多失業人士申請，維期6個月。

【18：13】飲食、建造及運輸業（的士及紅色巴士司機）不能在強積金方面有代表性，因此向其提供接近工資的補貼，每間可獲接近80萬元。

以自僱人士形式供強積金，政府將會以一筆過資助形式發放，約21.5萬人受惠。

【18：10】保就業計劃的資助為工資的五成，即最高補貼額為9000元，補貼期為六個月。政府會分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放，料助150萬名有強積金供款戶口的僱員受惠。

【18：09】推出800億元保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼，但企業需承諾，申請補貼期間不能裁員。

豁免的僱主為特區政府、法定機構及政府資助企業。

【18：09】預計大批企業倒閉、出現裁員，最新失業率3.7%，早前亦預告失業率會繼續上升。林鄭指，措施要（1）簡單易明，（2）很容易申請，（3）有及時雨的功能，所以津貼要迅速發放，（4）涵蓋範圍廣泛。

【18：00】林鄭月娥指，航空及旅遊受重創，將推協助企業持續經營，減輕市民財政負擔，疫情受控後復甦。

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