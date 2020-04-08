【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成

▲ 港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及1375億元。

港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及規模達1375億元，當中包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，上限為員工薪金的一半或每月9000元，以較低者作準，資助多個受疫情影響行業，申請資助的企業必須不裁員。第二輪防疫抗疫基金其他新增寬免措施，包括港鐵7月起減價兩成等。

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連同早前推出的支援措施，港府推出疫情紓困措施涉資2900億元，佔香港GDP 9.5%，比例與美國、新加坡等經濟體相若。

與此同時，特首林鄭月娥﹑全體司局長及特首辦主任未來12個月減薪一成。

800億元「保就業」計劃：

政府向合資格僱主提供工資補貼，以保留其僱員，但僱主須承諾不會裁員。所有為僱員作出強積金供款的僱主均符合資格（特區政府、法定機構及政府資助機構員工除外），工資補貼以5成工資作為基礎計算，該工資上限為每月18,000元，為期6個月；分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放，預計涵蓋150萬名僱員。

向強積金計劃沒有完全涵蓋的飲食、建造及運輸（主要為的士及紅色小巴司機）3個行業的僱主，提供支援（涉及約80萬人）向自僱強積金供款人士（約21.5萬人）提供一筆過資助。

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鼓勵不同行業僱員學習新技能及協助企業使用科技的6項措施：

（1）法律科技基金、（2）新型冠狀病毒相關爭議的網上爭議解決計劃、（3）鼓勵使用5G技術、（4）網上營商計劃、（5）建造業培訓資助，以及（6）技能提升配對基金。

支援最受疫情影響行業的措施：

補習學校發放一次過4萬元資助

向學校及專上院校的服務提供者及供應商，提供一次過資助，包括餐飲供應點、飯盒供應商、校巴司機、學校私家小巴司機及保姆、在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班營辦者

每名體育機構註冊教練提供7500元補助金

每名社署資助機構興趣班導師，提供7,500元補助金

合資格私人廢物收集商提供8,000元津貼

本地漁農生產者提供1萬元補助金

向交易所參與者及證監會持牌人提供資助

地產代理提供現金津貼，相等於24個月牌照費

支援客運業，包括的士及紅VAN司機，合資格每月6000元，為期半年，未完全符合資格的，一筆過7500元津貼

每輛的士和紅巴登記車主一次過3萬元津貼

持牌非專營巴士、學校私家小巴及出租汽車車主津貼3萬元

全數發還5間專營巴士公司、9間專營或持牌渡輪營辦商及電車實際常規維修費用及保費

支援創意產業，包括電影院資助計劃、「元創方」及其租戶，以及本地印刷及出版業界

支援旅遊業，旅行代理商資助2萬至20萬元不等；旅行代理商職員、導遊及領隊每月5000元津貼，為期半年；旅巴司機一次過津貼1萬元；啟德郵輪碼頭營運商提供為期半年的每月固定租金及管理費寬免；以及向郵輪公司提供資助

支援建造業，工友一次過資助7500元；向合資格承建商、專門承造商和供應商，及主要建造業行業商會的公司會員發放一次過2萬元資助；合資格小型工程承建商、註冊電業承辦商、註冊氣體工程承辦商、註冊升降機 ／自動梯承辦商、升降機及塔式工作平台註冊承建商、消防裝置承辦商及建造相關的合資格機械設備租賃供應商，發放1萬元資助

活化歷史建築伙伴計劃、元創方和「反轉天橋底行動」的非牟利營運機構，提供一次過300萬元資助

支援航空界：大型飛機補助金100萬元，小型飛機20萬元。航空支援服務及貨運設施營運商，每間可獲最多300萬元（僱員人數100人或以上）/ 100萬元（僱員人數少於100人）補助金

支援餐飲業：普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂，按處所面積大小，資助25萬至220萬元，分兩期發放，最少8成資助額用以支付僱員薪酬，承諾3個月內不會裁員，亦不能同時申請「保就業」計劃資助。卡拉OK、酒吧／酒館 和夜總會可額外獲發一次過5萬元資助。街市熟食／小食攤檔承租人，可獲發5萬元資助

受衞生措施而關閉的行業：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所牌照持有人（非戲院處所）、麻將館、會址合格證明書持有人、美容院、按摩院、政府土地康樂及體育設施營運者資助均為10萬元；臨時公眾娛樂場所牌照持有人資助2萬元

優化中小企融資擔保計劃：

優化「中小企融資擔保計劃」下八成、九成和百分百特別擔保產品，估計額外開支為116.9億元，設額外300億元信貸保證承擔額，按證保險公司會馬上與銀行商討執行細節，務求盡快推出新措施。

政府物業租金及收費寬免

4月至9月期間，租金寬免將由50%提高至75%。全面停業的租戶（如跨境渡輪碼頭及官立學校小食亭）可獲全額租金寬免。

地政總署轄下合資格政府土地短期租約及地契條款豁免書的租金或費用寬免，由50%提高至75%。

延長現行為期8個月的措施，減免非住宅帳戶額外4個月（即8月至11月）75%的應繳水費及排污費。每戶每月減免額上限分別為2萬元及12,500元。

豁免約12.5萬名醫護專業人員的註冊/登記費，由7月起為期3年，以答謝醫護人員為防疫抗疫付出的努力。

港鐵車費折扣

港鐵公司在7月1日至明年1月1日的6個月期間，提供20%車費折扣，政府會以50：50配對方式協助港鐵公司提供折扣。

公共交通費用補貼計劃開支水平

7月至12月的6個月期間，暫時將「公共交通費用補貼計劃」的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，即可於200元後計算補貼。

為開辦課程貸款計劃下貸款的學生，提供免息延遲兩年償還貸款安排

共有13所借款自資專上院校、三所非牟利國際學校及約20萬名學生貸款還款人，均可受惠

2018至19課稅年度的稅款繳付限期，自動順延3個月

其他援助措施：

機管局撥款20億元為航空業提供紓困

金管局與銀行多項紓緩客戶現金流壓力的措施

保險業界紓困措施：提供長達30至180天的保費寬限期，保單持有人可申請延遲繳交保費

政府記者會補充資料

以下為第二輪防疫抗疫基金的文字直播：

【19：29】記者會結束

【19：28】受禁聚令影響而關閉的場所，每家可獲一筆過10萬元資助，美容院、按摩院就分3級，按規模收款3萬、6萬、10萬元。戲院方面，港府會以每個銀幕10萬元資助戲院，每條院綫上限資助300萬元。

【19：25】羅致光稱，若企業申請補貼後裁員，會有條款可以收回錢，或從薪酬補貼會折扣發放。

【19：19】爭取立法會於4月17日召開特別財務委員會，審議第二輪防疫抗疫基金。

【19：15】林鄭月娥解釋，資助以港人月入中位數18000元的一半為上限。她形容，若資助金額太少，作用不大；若金額太多，港府承受不起，指6個月工資資助已要動用800億元，要考慮對公共財政的壓力，認為港府做法已比較合理及寬鬆。

【19：05】林鄭月娥稱，希望今年能重辦書展，動用4000萬元，令大部分出版業界可以免費參展，「令大家可以重新出發」。

【18：59】航空業受重創，運房局局長陳帆稱，機場旅客由以往每日20萬減至不足2000人次，需要額外措施，包括機管局會向航空公司購買50萬張機票，為未來吸引旅客作準備，也保障航空公司現金流；機管局另會推出免租安排。

【18：55】林鄭再次籲業主減租，否則商場很快變成空空如也，而部分業主已答應。

【18：50】工資補貼的金額合理，若工資補貼額太小，僱主難以繼續聘請員工，而最高9000元的補貼金額，已令工資補貼計劃總額高達800億元。

【18：45】陳茂波指幾輪防疫抗疫措施總額近2900億元，佔GDP的比例與美國星澳水平大致相若，無意因防疫抗疫而發債。

陳茂波稱最近曾見評級機構，知悉港府正籌備防疫抗疫基金，評級機構亦認同要避免經濟出現下滑，推出支援措施是必須的。

他指，雖然來年赤字會較大，但財政儲備仍有8、9000億元，相當於14、15個月開支，財政是相當穩健。

【18：42】行會非官守成員的薪酬會否調整，由他們自行決定，港府不會強加他們身上。

【18：40】林鄭月娥拒絕承諾﹐不會對以罷工要求封關防疫的醫護人員「秋後算帳」。

她稱，醫管局作為僱主，與員工之間的問題，將按法律及人力資源管理守則處理，與政府無關。

【18：39】林鄭月娥稱，官員減薪的決定早已進行開始討論，並非最近才開始。

【18：38】被問到政府向僱主資助會否造成漏洞、僱主收資助後結業，林鄭月娥稱，保障員工是防疫措施首位，今輪措施起碼有7成（800億元）放在員工上。

她續指，由於僱主直接與僱員有關係，因此是最快的方法，若發現有裁員，政府會收回資助甚至施加附加費用，而且申請保就業的工資補貼資料會公開發放，供僱員查閱

【18：35】港府財政儲備減少到介乎8000至9000億元，但陳茂波稱，香港公共財政仍然穩健。

【18：32】估計多輪措施對本地生產總值有約5%的緩衝。

【18：31】財政司司長陳茂波指，疫情持續多久不能確定，因此要避免大規模失業，政府必需要果斷推出具力度的撐企業、保就業、紓民困的措施。

【18：30】特首林鄭月娥、全體司局長及特首辦主任將減薪一成，為時12個月。

【18：29】財政預算赤字將擴大至2766億元，佔本地生產總值9.5%，但疫情對香港經濟帶來幾乎災難性影響，因此政府需要動用積存多年的儲備。

【18：28】整個措施總值1375億元，包括防疫抗疫基金1095億元、信貸保證117億元、少收收入等。

【18：27】建議保險公司為客戶提供供款寬限期，以免影響人壽、醫療保險供款。保監局亦協助各保險公司。

金管局亦多番出手，透過調整監管準則 多輪工作共釋放1萬億元貸款空間以及還息不還本安排。

【18：26】機場管理局同意，向航空公司提供20億元的額外管理措施。

【18：25】對所有學生貸款的還款人，會自動提供免息延長還款期，為時兩年，料有20萬人受惠。

【18：24】延長4個月非住宅帳戶的水費減免，將可享連續12個月的水費減免。

【18：23】7月1日起港鐵減費20%，損失由政府支付。

【18：22】豁免醫護人士未來3年註冊及登記費。

【18：22】港府會加大減租幅度 由百分之50%，提高至減70%。

【18：20】改良中小企融資擔保計劃，提高擔保額，八成信貸擔保額由1500萬提高至1800萬元，九成信貸擔保，由600萬元提高至800萬元，百分百信貸擔保金額，由200萬元，提高至400萬元。

林鄭料涉及信貸額達1830億元，建議借八成、九成都提供特惠利息，不超過3厘。

【18：17】港府招聘1萬個公務員，開設5000名青年實習生職位。

【18：16】開創就業職位，未來兩年，政府會在公營及私營創造3萬個中短期職位，總值60億元，為時12個月。

【18：15】失業領取綜緩申請方面，將失業人士的資產上限放寬一倍，讓更多失業人士申請，維期6個月。

【18：13】飲食、建造及運輸業（的士及紅色巴士司機）不能在強積金方面有代表性，因此向其提供接近工資的補貼，每間可獲接近80萬元。

以自僱人士形式供強積金，政府將會以一筆過資助形式發放，約21.5萬人受惠。

【18：10】保就業計劃的資助為工資的五成，即最高補貼額為9000元，補貼期為六個月。政府會分兩期支付予僱主，第一期不遲於6月發放，料助150萬名有強積金供款戶口的僱員受惠。

【18：09】推出800億元保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼，但企業需承諾，申請補貼期間不能裁員。

豁免的僱主為特區政府、法定機構及政府資助企業。

【18：09】預計大批企業倒閉、出現裁員，最新失業率3.7%，早前亦預告失業率會繼續上升。林鄭指，措施要（1）簡單易明，（2）很容易申請，（3）有及時雨的功能，所以津貼要迅速發放，（4）涵蓋範圍廣泛。

【18：00】林鄭月娥指，航空及旅遊受重創，將推協助企業持續經營，減輕市民財政負擔，疫情受控後復甦。

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