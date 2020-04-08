台灣國防部全面禁用Zoom　建議改用其他軟件替代

近日視像軟件Zoom被爆存有私隱安全問題，被英國國防部、美國太空總署（NASA）及及太空科技探索公司SpaceX禁止員工使用Zoom後，台灣教育部、國家安全局及國防部亦禁止使用Zoom。

據中央社報道，國防部發言人表示，考慮到Zoom具有潛在安全疑慮，已下令各國單位禁止使用。他指，國軍曾透過Zoom用於救災及多方視訊會議，這些均屬一般溝通回報，未傳輸任何涉密資訊。而國防部又建議可使用Cisco Webex、Microsoft Teams及訊連U會議等軟體代替。

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而國家安全局表示，本身並無使用Zoom，但就掌握軟件相關漏洞情況，並與行政院相關單位研討、採取必要措施。

昨日（7日），台灣教育部亦發函各級學校全面禁用ZOOM。其又建議採用CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet、Jitsi Meet等軟體作替代。

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