【無限QE】信貸市場脫險 新興市場美企爭發債自救

美國聯儲局不惜以無上限寬化寬鬆（QE）穩住債市，投資者漸放下信貸違約的戒心，不單為美國企業提供急發債集資的機會，連帶新興市場政府亦加入融資行為，趁機發債籌資應對疫情。

新興市場政府發債行動中，以新一批印尼國債最觸目，印尼政府昨日新發行的43億美元國債，當中包括年期長達50年的超長期國債，為東南亞國家首宗。發債所得部份資金作抗疫用途。

新冠肺炎肆虐下，印尼為經濟受創最嚴重的亞洲新興市場之一，貨幣印尼盾在過去兩個月兌美元大跌近兩成，主權債信貸評級會否下調亦存疑問。在此情況下，印尼國債仍獲投資者認購更屬難能可貴。

印尼以外，中東產油國卡塔爾周二亦發債集資100億美元，有報導指錄得逾4倍認購，在新冠肺炎疫情重創全球經濟及石油需求，以及俄羅斯與油組產油國之間就減產仍未有最後協議前，油價前景仍不明朗情況下，投資者的踴躍表現更有點出乎意料。

美國企業發債更進取，上周新發行投資級企業債規模逾千億美元創紀錄新高，較對上一周的700多億美元急增逾五成。

就在數星期前，當油價急挫危及美國頁岩油企還款能力，油企為首的高息債違約風險飆升之際，垃圾企業債及新興市場債固然為投資者沽售減持的首選，投資級美企業債同遭大手拋售，即使美國債亦曾因投資者增持現金遭減持。

債券投資者重返市場，主要反映聯儲局無上限量化寬鬆（QE），基本上已解除投資者對信貸市場爆褒，市場資金鏈斷裂的憂慮，亦正好為急需資金應付疫情下經濟寒冬的新興市場政府及企業，提供發債融資自保機會。

從投資者的角度出發，儲局近零息及無限QE行動下，美10年債息現約處0.7厘低位，令退休基金等機構投資者更難獲取息率回報。在信貸市場危機過去，將部份資金重投新興市場債及高息企業債，可能亦是迫不得已之舉。

撰文：劉德斌