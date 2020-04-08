  • 21°C
香港時間 : 2020408日 (三) 17:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

三星發布智能魔衣櫥　保持衣物清新潔淨

科技 17:45 2020/04/08

分享：

三星（Samsung）新推出AirDresser智能魔衣櫥，利用強大的高溫蒸汽，殺死細菌、病毒及過敏原，為衣服消毒及去皺。

新冠肺炎疫情持續蔓延，不少人都擔心外出時，細菌和病毒會黏附在衣物上帶回家。而且，近日天氣開始潮濕，細菌容易產生難聞氣味，外出後回家把衣物清洗最為理想，但部分衣物如外套或未能每日清洗，往往只能花費額外時間及金錢送往洗衣店乾洗。三星（Samsung）最近推出AirDresser智能魔衣櫥，透過人工智能分析數據，利用強大的高溫蒸汽，殺死細菌、病毒及過敏原，為衣服消毒及去皺，提供全面衣物護理。

【新冠肺炎】知臨集團用人工智能　覓3候選藥物治肺炎

【科技抗疫】初創研遠距醫療診斷系統　助監察肺炎患者情況

【科技抗疫】助準確鎖定緊密接觸者　營銷分析AI為抗疫出力

AirDresser智能魔衣櫥的外形如高身雪櫃，機身外型纖薄，櫃門採用鏡面設計及LED觸控面板，更設有空氣過濾器，可以分解打邊爐、BBQ、煙草、汗水等異味顆粒。有別於坊間同類型產品，Samsung為防止氣味及灰塵積聚於機身內部，特別加設灰塵過濾器及UV LED功能，徹底去除機身內部的灰塵及99.9%氣味，為機身內部全面深層淨化。

AirDresser智能魔衣櫥的外形如高身雪櫃，機身外型纖薄，櫃門採用鏡面設計及LED觸控面板。（Samsung官方圖片）

三星最近推出AirDresser智能魔衣櫥，內裡有3個晾衣架，以人工智能分析數據。（Samsung官方圖片）

其JetSteam高效蒸氣消毒功能，經intertek國際權威測試認證，能有效消滅附在衣物內外上的99.9%細菌，以及有效減少居家塵蟎、真菌及細菌相關致敏原；同時通過測試驗證，有效去除99.9%流感及冠狀病毒。而只要配合Weight Kit 配件，即可有效消除衣物上的皺褶，燙平不同的衣物質料（包括羊毛及人造絲）。

JetSteam高效蒸氣消毒功能，能有效消滅附在衣物內外上的99.9%細菌，以及有效減少居家塵蟎、真菌及細菌相關致敏原。（Samsung官方圖片）

此外，智能魔衣櫥還配備乾衣功能，能將衣物以低溫烘乾，減少以熱風乾衣造成衣物纖維收縮和布料耗損，避免因頻繁清洗衣物而損壞細膩的衣物纖維，從而延長穿著的壽命。而且產品設有靜音模式，可以在不影響睡眠的情況下運行。

Samsung AirDresser智能魔衣櫥將由明天（4月9日）起，可於指定百老滙及豐澤分店優先預購，定價為港幣16,990元。

責任編輯：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】知臨集團用人工智能　覓3候選藥物治肺炎
今日
【新冠肺炎】知臨集團用人工智能　覓3候選藥物治肺炎
【Home Office】三星夥Cisco推數碼白板方案　增綫上會議效率
2020/04/06
【Home Office】三星夥Cisco推數碼白板方案　增綫上會議效率
【疫市營商】三星捐贈手機予隔離人士　幫助與家人保持聯繫
2020/04/03
【疫市營商】三星捐贈手機予隔離人士　幫助與家人保持聯繫
疫情 人工智能 流感 過敏 Samsung 豐澤 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

少女被困智能櫃惹安全疑雲　取件人士未關好門引致意外（17:01更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】港上市生物科技公司　研3大藥物醫治新冠肺炎
【新冠肺炎】港上市生物科技公司　研3大藥物醫治新冠肺炎
iPhone 9即將登場？台手機殼廠商爆機身與iPhone 8相符
iPhone 9即將登場？台手機殼廠商爆機身與iPhone 8相符
動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】
動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
Zoom終於出手　4月5日起與會者要用密碼兼獲主持人批准
Zoom終於出手　4月5日起與會者要用密碼兼獲主持人批准
保障用戶私隱　WhatsApp宣佈限制訊息轉寄功能
保障用戶私隱　WhatsApp宣佈限制訊息轉寄功能