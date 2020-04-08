三星發布智能魔衣櫥　保持衣物清新潔淨

▲ 三星（Samsung）新推出AirDresser智能魔衣櫥，利用強大的高溫蒸汽，殺死細菌、病毒及過敏原，為衣服消毒及去皺。

新冠肺炎疫情持續蔓延，不少人都擔心外出時，細菌和病毒會黏附在衣物上帶回家。而且，近日天氣開始潮濕，細菌容易產生難聞氣味，外出後回家把衣物清洗最為理想，但部分衣物如外套或未能每日清洗，往往只能花費額外時間及金錢送往洗衣店乾洗。三星（Samsung）最近推出AirDresser智能魔衣櫥，透過人工智能分析數據，利用強大的高溫蒸汽，殺死細菌、病毒及過敏原，為衣服消毒及去皺，提供全面衣物護理。

【新冠肺炎】知臨集團用人工智能 覓3候選藥物治肺炎

【科技抗疫】初創研遠距醫療診斷系統 助監察肺炎患者情況

【科技抗疫】助準確鎖定緊密接觸者 營銷分析AI為抗疫出力

AirDresser智能魔衣櫥的外形如高身雪櫃，機身外型纖薄，櫃門採用鏡面設計及LED觸控面板，更設有空氣過濾器，可以分解打邊爐、BBQ、煙草、汗水等異味顆粒。有別於坊間同類型產品，Samsung為防止氣味及灰塵積聚於機身內部，特別加設灰塵過濾器及UV LED功能，徹底去除機身內部的灰塵及99.9%氣味，為機身內部全面深層淨化。

▲ AirDresser智能魔衣櫥的外形如高身雪櫃，機身外型纖薄，櫃門採用鏡面設計及LED觸控面板。（Samsung官方圖片）

▲ 三星最近推出AirDresser智能魔衣櫥，內裡有3個晾衣架，以人工智能分析數據。（Samsung官方圖片）

其JetSteam高效蒸氣消毒功能，經intertek國際權威測試認證，能有效消滅附在衣物內外上的99.9%細菌，以及有效減少居家塵蟎、真菌及細菌相關致敏原；同時通過測試驗證，有效去除99.9%流感及冠狀病毒。而只要配合Weight Kit 配件，即可有效消除衣物上的皺褶，燙平不同的衣物質料（包括羊毛及人造絲）。

▲ JetSteam高效蒸氣消毒功能，能有效消滅附在衣物內外上的99.9%細菌，以及有效減少居家塵蟎、真菌及細菌相關致敏原。（Samsung官方圖片）

此外，智能魔衣櫥還配備乾衣功能，能將衣物以低溫烘乾，減少以熱風乾衣造成衣物纖維收縮和布料耗損，避免因頻繁清洗衣物而損壞細膩的衣物纖維，從而延長穿著的壽命。而且產品設有靜音模式，可以在不影響睡眠的情況下運行。

Samsung AirDresser智能魔衣櫥將由明天（4月9日）起，可於指定百老滙及豐澤分店優先預購，定價為港幣16,990元。

責任編輯：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l