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【中國救市】路透：人行將加碼出招　惜量化寬鬆無望

金融經濟 18:02 2020/04/08

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外電引述消息人士表示，人行或於本月20日下調LPR利率，而鑑於消費者通脹或放緩，當局還可能在未來幾個月下調指標存款利率。

肺炎疫情衝擊，環球經濟勢陷衰退，歐美央行因應經濟前景欠佳，已大推量化寬鬆措施救市。至於中國政策狀況，路透引述政策消息人士透露，人行將加大政策寬鬆力度，但考慮到國內債務壓力不輕，以及房地產風險，故將不會如聯儲局般，大幅減息和量化寬鬆。

據路透所述，人行和財政部沒有對此立即回應。

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疫情衝擊擴散，內地勢陷最少30年來的首次經濟季度收縮，據路透引述三位參與內部政策討論的消息人士稱，人行將增加信貸規模，並降低融資成本，當中尤其重視對增長和就業來說，均至關重要的小型企業；另外，亦將為擴大財政支出提供空間。

本月LPR利率勢下調

消息人士補充，人行將依靠各種流動性政策工具組合，來支持經濟發展，例如降準、各種貸款工具、貸款市場報價利率（LPR）等。但消息人士提醒，人行將採取步步漸進的方式，以保留政策彈藥，不會如聯儲局般大手出招。

短期而言，消息人士表示，人行或於本月20日下調LPR利率，而鑑於消費通脹或見放緩，當局還可能在未來幾個月下調指標存款利率。

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